Alcune gare cadetti in E.R. e fuori regione

In questi giorni (e anche nei prossimi) proseguono gare provinciali per i cadetti. Altri risultati di fuori regione.

26 Aprile 2021Proseguono le gare per i cadetti, che in Emilia Romagna si sono disputate (su base provinciale) a San Felice sul Panaro (mercoledì 21 aprile) e a Ravenna (domenica 25 aprile). Altri cadetti hanno poi gareggiato a Campi Bisenzio e a Conegliano domenica 25 aprile, oltre ad altri, che abbiamo già segnalato a Milano sabato 24 aprile. Ricordiamo che attualmente, ai fini dei punteggi dei C.d.S. Cadetti, sono validi i risultati conseguiti nella propria provincia e in quella limitrofa autorizzata.è ancora(Pol. Castelfranco) a segnare il miglior punteggio da tabella in questo meeting cadetti per la provincia di Modena; dopo il 43.8 del 17 aprile a Modena, si migliora con 43.5. Oltre i 700 punti anche(Fratellanza 1874 Modena) con 1,44 nell'alto. Nei cadetti il miglior punteggio è stato di Matte Salsi (Fratellanza 1874 Modena) con 40.8.nel meeting per le 3 province romagnole, negli 80 metri cadetti 9.3 per(Atl. Castiglione) e 9.5 per(Endas Cesena); nei 2000 metri 6.21.3 per(Cesena Triathlon); nei 300 hs 43.4 per(Academy Ravenna Athletics); nel triplo 11,90 per(Endas Cesena). Nelle cadette negli 80 metri, dove si sono corse 9 serie, 10.7 per(Endas Cesena); nei 2000 metri(Libertas Atletica Forlì), dopo il successo nel giorno precedente nella gara dei 1200 siepi al Walk e Middle Distance Night di Milano, vince in 7.11.6; belle prestazioni nei 300 hs dove addirittura si era vociferata una m.p.n. di categoria (poi si è verificato che si era trattato di un'anomalia nel cronometraggio), ma comunque 47.9 per(Edera Forlì), 49.5 per(Atl. Lugo) e 51.2 per(Endas Cesena); nell'asta 2,20 per(Atl. Rimini Nord Santarcangelo), nel martello 45,12 (miglior punteggio del meeting) per(Atl. Lugo), prestazione che entra nelle prime 10 di sempre in regione; nel giavellotto 33,32 per(Endas Cesena), con 20 atlete in gara; nella 4x100 54.7 per l'Edera Forlì con3 cadetti emiliani al 1° anno di categoria hanno gareggiato nei 2000 metri in questo meeting veneto. Nei cadetti 1° posto di(Atl. Estense), 1° anno di categoria, con 6.08.86. Nelle cadette 6° posto in prima serie per(Acquadela) in 7.10.39 e 1° posto nella seconda serie (5° nella classifica complessiva) per(Atl. Estense) con 7.03.42.in gara cadetti delle squadre bolognesi della Pontevecchio e della Atl. Molinella. Nei cadetti 9.7 negli 80 metri per(Pontevecchio Bologna). Nelle cadette 12.8 negli 80 hs per(Atletica Molinella); 48.9 e 1° posto nei 300 hs per J(Pontevecchio Bologna) nel triplo 10,07 per(Atlertica Molinella) e 9,82 per(Pontevecchio Bologna).Questa settimana nella nostra regione sono previste altre gare per la categoria cadetti: martedì 27 aprile a Parma, mercoledì 28 aprile a Carpi; venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio a Ferrara, sabato 1 maggio a Forlì, e Rubiera, domenica 2 maggio a Parma e Correggio.Giorgio Rizzoli