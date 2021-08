54.65 nei 400 hs per Folorunso: è il primato

La parmense Ayomide Folorunso con 54.65 nei 400 hs realizza la seconda prestazione italiana di sempre e il primato "born" in Emilia Romagna.

15 Agosto 2021Alle Olimpiadi di Tokyo era stata convocata per la staffetta 4x400 ma non aveva gareggiato nella batteria che aveva portato la formazione italiana lontana dal record nazionale e senza la qualificazione alla finale, mentre nei 400 hs, dopo anni di supremazia in campo nazionale, quest'anno era stata preceduta da altre atlete nella graduatoria stagionale.Ma per(Fiamme Oro) la forma è arrivata, forse leggermente in ritardo rispetto alle aspettative e il tempo ottenuto ieri nel meeting svizzero di La Chaux-de-Founds riscatta già una stagione che sino ad ora era stata magra di soddisfazioni. Con 54.65 vince la gara e realizza la seconda prestazione italiana di sempre nei 400 hs e, migliorando il suo precedente limite personale di 54.75 che era anche il primato regionale che abbiamo definito "born in Emilia Romagna", per le atlete che hanno iniziato l'attvità atletica nella nostra regione, come è stato per Ayo, che nata in Nigeria nel 1996, vanta il primo tesseramento in atletica nel 2009, categoria ragazze, con la maglia della Avis Fidenza.Riepilogando i primati "born in Emilia Romagna" che periodicamente pubblichiamo in questo sito, abbiamo un altro limite fra quelli femminili che è stato migliorato nel 2021: si tratta del tempo di 13.34 ottenuto da(Atletica Guastalla Reggiolo) nei 100 hs il 12 giugno a Grosseto, che ha fatto meglio del 13.44 di Desola Oki ottenuto nel 2020. Anche la Guarriello, non è nata in Emilia Romagna, ma in Lombardia, in provincia di Mantova, ma ha iniziato con l'atletica nel 2013 con Guastalla Sintofarm, società che con varie denominazioni ha sempre avuto Giulia nel proprio organico anche negli anni successivi.In campo maschile nel 2021 è stato realizzato il primato "born" da(Fiamme Gialle) nel triplo con 17,35 a Grosseto il 12/6/21, che ha migliorato il suo precedente limite di 16,95 che risaliva al 2019.Giorgio Rizzoli