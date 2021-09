E' sempre Mennea Day: festa a Roma per Pietro

Pomeriggio di gare alle Terme di Caracalla per celebrare il record del mondo dell’indimenticabile campione azzurro, nel contesto della Settimana europea dello sport

29 Settembre 2021

Tutti in pista a Roma per il Mennea Day. Nello scenario delle Terme di Caracalla, allo stadio Nando Martellini, oggi si celebra il grande campione azzurro e il suo mitico record del mondo di 19.72 nei 200 metri a Città del Messico nel 1979, tuttora primato europeo. Quest’anno nella Capitale la manifestazione non si svolge nella classica data del 12 settembre, ma è inserita nel contesto della Settimana europea dello sport voluta dalla UE per promuovere l’attività fisica come mezzo fondamentale per migliorare il benessere e la salute delle persone. Tanti gli ospiti tra i quali la moglie della Freccia del Sud, Manuela Olivieri, a premiare i vincitori con il presidente FIDAL Stefano Mei e la vicepresidente vicaria del CONI Silvia Salis, insieme a Vito Borrelli per la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a Fabio Martelli, numero uno del Comitato regionale FIDAL Lazio, e Alessandra Palombo, presidente del Comitato provinciale FIDAL Roma che organizza l’evento. Nella sfida sui 200 metri i migliori tempi sono quelli della promessa Matteo Spuri (Atl. Avis Fano) in 21.67 (+1.2) tra gli uomini e dell’allieva Camilla Duri (Studentesca Rieti Milardi) al femminile con 25.87 (-0.4). In chiusura, la sfilata e poi la gara dei giovanissimi atleti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, dai cinque ai quindici anni di età.

