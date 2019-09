Dossena+Epis a segno a Ferrandina

In Basilicata, la lombarda conquista la vittoria nella gara su strada davanti alla veneziana, a meno di quattro settimane dalla maratona mondiale

02 Settembre 2019

Un altro passo di avvicinamento ai Mondiali di Doha per le due maratonete azzurre. Stavolta la gara-test è stata quella di Ferrandina, in provincia di Matera, che nella serata di domenica 1° settembre ha visto il successo di Sara Dossena. La 34enne lombarda si è imposta con il tempo finale di 35:34 dopo essere andata subito in fuga sui circa dieci chilometri e mezzo del percorso, per l’esattezza 10,524 km, su un circuito da ripetere tre volte con partenza e arrivo in piazza Plebiscito. Per l’atleta del Laguna Running, in mattinata, anche un allenamento di 20 km in progressione e con questa doppia seduta ha quindi completato un nuovo blocco di preparazione verso la maratona iridata del 27 settembre. Alle sue spalle Giovanna Epis, che ha tagliato il traguardo in 36:09 sulle strade della Basilicata. Anche la trentenne veneziana dei Carabinieri aveva svolto in precedenza un lavoro mattutino, in questo caso di 14 chilometri.

Entrambe hanno condiviso i due periodi di raduno in quota a Livigno, tre settimane nel mese di luglio seguite da altre due in agosto, e saranno in gara anche nel prossimo weekend: la Dossena nella prestigiosa mezza maratona Great North Run, da Newcastle a South Shields nel nord dell’Inghilterra, mentre sempre domenica 8 settembre la Epis sarà al via nella rassegna tricolore dei 10 km di corsa su strada a Canelli (Asti). Sul podio femminile della Straferrandina è invece salita anche Rossana Lo Vaglio (Pod. Amatori Potenza, 44:47). Tra gli uomini il non ancora ventenne pugliese Pasquale Selvarolo (Atl. Casone Noceto), azzurrino agli ultimi Europei di cross, con 32:30 è riuscito a sconfiggere i keniani Sammy Kipngetich (Atl. Saluzzo, 32:45) e Gideon Kiplagat Kurgat (Italia Marathon Club, 34:04).

l.c.

