Doppia carriera: studenti-atleti a Teramo

Una convenzione tra Comitato Regionale FIDAL Abruzzo e Università degli Studi di Teramo per assistenza e agevolazioni agli atleti che studiano

11 Aprile 2018

Si chiama “Doppia carriera” il progetto destinato agli atleti-studenti che svolgono attività agonistica, grazie a una convenzione ufficializzata nei giorni scorsi tra il Comitato Regionale FIDAL Abruzzo e l’Università degli Studi di Teramo. L’inserimento nel programma ha una durata pari a quella del corso di studi, quindi ne sono esclusi gli studenti fuori corso. La filosofia del progetto ricalca il concetto di valorizzazione dell’attività sportiva agonistica, già in atto in altre nazioni e soprattutto negli Stati Uniti. In questo modo si cerca affrontare il rilevante problema dell’abbandono precoce da parte di giovani atleti di buone prospettive tecniche, ma spesso costretti a scelte di vita nelle quali non sono conciliabili studio e attività agonistica di alto livello.

Nei particolari, la convenzione entrerà in vigore dall’anno accademico 2018-2019 e prevede una riduzione del 30% del pagamento annuo delle tasse universitarie, il diritto alla frequenza parziale delle lezioni, l’assegnazione di un tutor, lo spostamento degli esami in caso di gare internazionali e di campionato italiano. Inoltre, agli atleti più meritevoli, in base al curriculum sportivo, potranno essere assegnati dalla facoltà di appartenenza fino a un massimo di 12 crediti formativi universitari.

Una convenzione firmata dal Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano D’Amico, e dal presidente del Comitato Regionale FIDAL Abruzzo, Concetta Balsorio, che esprime la sua soddisfazione: “Un progetto realizzato grazie al contributo coeso di dirigenti federali e docenti universitari, che permetterà ai nostri atleti studenti di non dover abbandonare l’attività agonistica, ma di poter conciliare entrambe le esigenze. La fascia di atleti under 23 risulta, da analisi statistiche, quella più colpita dagli abbandoni per l’impossibilità di portare avanti contemporaneamente studio e allenamenti. Siamo certi di aver reso un importante servizio ai nostri atleti e anche al territorio. La stessa federazione in ambito nazionale, a nome del presidente Alfio Giomi, esprime grande apprezzamento per questo accordo, che spera possa essere d’esempio ed estendersi ad altri atenei italiani”.

