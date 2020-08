Domenica: i salti di Capponcelli e Pieroni

A Bruxelles 1,80 per l’emiliana, a Cecina la junior salta 1,78

09 Agosto 2020

Esordio stagionale all’aperto nel salto in alto di Serena Capponcelli, che a Bruxelles riparte da 1,80. Nel primo appuntamento dell’estate belga, il Brussels Grand Prix allo stadio Re Baldovino, la 31enne emiliana che vive nelle Fiandre supera la misura al terzo tentativo e poi commette tre errori a 1,83. Azzurra agli Europei indoor del 2017, durante lo scorso inverno è tornata a 1,88 con il quarto posto negli Assoluti in sala di Ancona, a due centimetri dal suo miglior risultato di sempre al coperto, mentre il personale outdoor è di 1,87. [RISULTATI/Results]

CECINA - Sulla pedana di Cecina (Livorno) oggi non decolla la junior Idea Pieroni. Nell’alto chiude con 1,78 in una giornata ventosa la 17enne dell’Atletica Virtus Cr Lucca che di recente aveva saltato due volte 1,84, nel debutto di Firenze e poi con il successo al meeting di Gemona del Friuli dedicato alla specialità. Nella stagione indoor la giovane toscana è stata protagonista migliorandosi con 1,90 all’incontro internazionale under 20 di Minsk sfiorando il record italiano juniores al coperto di Alessia Trost (1,91 nel 2012), al primo anno di categoria. Nei 100 metri continuano i progressi dell’allievo Gabriele Mori (Atl. Livorno): 10.88 (+1.5) il crono del 17enne figlio d’arte per la gioia di papà Fabrizio, ex campione mondiale dei 400 ostacoli. Alle sue spalle cresce con 11.02 anche il coetaneo e compagno di club Tommaso Boninti, tricolore under 18 sui 400 indoor. [RISULTATI/Results]

CHIARI - Nella seconda giornata della doppia riunione regionale a Chiari (Brescia) si migliora l’azzurrino Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico). Sui 3000 siepi il non ancora ventenne mezzofondista con 9:03.10 toglie quasi cinque secondi al personale dell’anno scorso, ottenuto nella stagione che l’ha visto settimo agli Europei under 20 di Boras. [RISULTATI/Results]

(in aggiornamento)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it