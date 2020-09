Domenica: Osakue 58,18, tutti i risultati

L’azzurra del disco vince a Donnas. Crescono i giovani lanciatori: Benedetti 17,20 a Roma nel peso allieve

06 Settembre 2020

Sulla pedana di Donnas (Aosta) l’azzurra Daisy Osakue lancia il disco a 58,18, nella prima gara da campionessa tricolore per la torinese delle Fiamme Gialle dopo il successo agli Assoluti di Padova. Anche oggi secondo posto di Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) con 51,73. Lo sprinter Antonio Infantino (Athletic Club 96 Alperia), sui 200 metri in cui ha confermato il titolo italiano, corre in 21.06 ventoso (+2.7). Rientra nel triplo Davide Favro (Atl. Canavesana): all’ultimo tentativo il 18enne, argento europeo allievi due anni fa nel lungo, firma il suo miglior hop-step-jump di sempre a 14,81 anche se con troppo vento a favore (+2.5). [RISULTATI/Results]

Applausi per la 17enne lanciatrice Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi). Allo stadio Paolo Rosi di Roma, arriva a 17,20 con il peso allieve da 3 chilogrammi superando tre volte i diciassette metri (nella serie anche 17,05 e 17,18) per demolire il precedente personale di 16,64 indoor (e 16,31 all’aperto). Non è più così lontana la migliore prestazione nazionale di categoria (17,84 di Sydney Giampietro nel 2016) a pochi giorni dai campionati italiani under 18 del prossimo weekend a Rieti. Notevole crono sui 3000 siepi dello junior di origine marocchina Abderrazzak Gasmi (Toscana Atl. Futura), sceso a 8:59.13. [RISULTATI/Results]

A Mestre (Venezia) nel triplo l’azzurra Ottavia Cestonaro (Carabinieri) salta 13,51 (-0.5) al quinto tentativo, sette giorni dopo il secondo posto tricolore di Padova. [RISULTATI/Results]

Per la quarta volta in questa stagione Giorgio Olivieri supera i 72 metri nel martello. A Fermo il non ancora ventenne dei Carabinieri, bronzo europeo under 20, piazza un lancio a 72,18 per riportarsi nei dintorni del suo primato (72,65 a metà luglio). Nei 400 metri brilla Alessandro Moscardi (Sef Stamura Ancona), a sua volta classe 2000, che frantuma il personale con 47.32. [RISULTATI/Results]

Ancora un acuto dai giovani lanciatori. A Narni (Terni) il martellista Gregorio Giorgis riesce a migliorarsi di oltre due metri con l’attrezzo juniores da 6 kg che atterra a 70,84. Il portacolori della Libertas Città di Castello, 18 anni ancora da compiere e quindi al primo anno di categoria, sale così al settimo posto nelle liste under 20 italiane di sempre. [RISULTATI/Results]

Nei 400 ostacoli di Merano (Bolzano) primato stagionale per Valentina Cavalleri (Esercito) con 57.70, a quattro decimi dal personal best. Torna in pedana l’italo-sudafricano Zane Weir (Enterprise Sport & Service) che stavolta spedisce il peso a 19,63, una settimana dopo il 20,31 di Padova nella gara del 21,99 del compagno di allenamento Leonardo Fabbri. Il giovane sprinter Lorenzo Ianes (Atl. Trento) si prende il successo anche nei 200 in 21.56 (-0.3). [RISULTATI/Results]

Nei campionati regionali allievi al campo XXV Aprile di Milano, secondo blitz sotto i 25 secondi in carriera sui 200 per Marta Amani (Cus Pro Patria Milano): la tricolore indoor chiude a un decimo dal PB con 24.97 (+0.4). Il pesista Emmanuel Musumary (Cento Torri Pavia), approdato in questa stagione a 19,14, infila tre lanci oltre i 18 metri fino al 18,72 della vittoria. [RISULTATI/Results] A Majano (Udine) nei 5000 di marcia l’allievo Emiliano Brigante (Trieste Atletica) mette a segno un significativo progresso con 21:00.36 e fa il suo ingresso nella top ten italiana under 18 di sempre, in ottava posizione. [RISULTATI/Results]

l.c.

