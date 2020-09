Direzione futuro: i cadetti iscritti a Forlì

Ecco gli oltre 600 partecipanti ai Campionati italiani under 16 individuali e per regioni: sabato e domenica la kermesse tricolore assegna 36 titoli. DIRETTA STREAMING su atletica.tv

29 Settembre 2020

Sulla strada verso il futuro. Oltre 600 in gara nella prima rassegna tricolore che molti di questi ragazzi incontrano nella propria carriera: quindicenni, quattordicenni, e qualcuno di loro ne ha ancora 13, pronti ad accendere di passione e di divertimento il campo scuola Gotti di Forlì. Sabato e domenica i Campionati italiani individuali e per regioni cadetti (under 16) lanciano una nuova generazione di atleti. Le due giornate in diretta streaming integrale su www.atletica.tv assegneranno 36 titoli nazionali, compresi quelli delle prove multiple (esathlon cadetti, pentathlon cadette), e nella manifestazione sono confermate le prove di mezzofondo (1000, 2000, 1200 siepi) e di marcia (5000 cadetti, 3000 cadette). Le rappresentative regionali gareggeranno anche per il titolo a squadre che nelle ultime quattro stagioni, per quanto riguarda la classifica combinata uomini+donne, è stato conquistato dalla Lombardia. La cerimonia inaugurale, come già nella scorsa edizione, sempre organizzata dall’Edera Atletica Forlì, si terrà venerdì alle ore 18 nel centro cittadino, in piazza Saffi. E saranno tre i campioni in carica di nuovo in azione nel weekend. Al Gotti vinsero al primo anno di categoria e ci riprovano Mattia Furlani (Lazio, Studentesca Rieti Milardi), più volte autore della migliore prestazione italiana under 16 nel salto in alto fino a 2,10, l’altra saltatrice in alto Aurora Vicini (Emilia Romagna, Atl. Parma Sprint) salita a 1,77 e la tricolore 2019 degli 80 metri Ludovica Galuppi (Lombardia, Pol. Olonia). Va ricordato che la kermesse tricolore si svolgerà a porte chiuse e che il sistema di accreditamento è gestito dalla FIDAL attraverso i Comitati Regionali.

CLICCA QUI - GLI ISCRITTI DI FORLÌ 2020

ORARIO - I CAMPIONI ITALIANI 2019 - I RECORD DI CATEGORIA (agg. 22 settembre) - I PRIMI 8 IN GRADUATORIA (agg. 20 settembre)

DIRETTA STREAMING - Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle due giornate di gare, sabato 3 e domenica 4 ottobre, per vivere le sfide e le emozioni della rassegna giovanile.

SOCIAL NETWORK - Partecipate con noi al racconto dei Campionati italiani cadetti di Forlì seguendo gli aggiornamenti LIVE attraverso i nostri canali social Instagram: @atleticaitaliana, Twitter: @atleticaitalia e Facebook: www.facebook.com/fidal.it. Sostenete i vostri atleti preferiti, condividete foto e pensieri utilizzando gli hashtag #atletica #Cadetti2020.

