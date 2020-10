Dicati e Minotti 15enni più veloci d’Italia

Lo sprinter veneto con 8.92 a Forlì è il terzo cadetto alltime sugli 80 metri, al femminile vince l’emiliana in 10.05. Nell’alto 2,02 per Furlani. Domenica la seconda giornata su atletica.tv

03 Ottobre 2020

Pomeriggio sprint a Forlì, nei Campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Il più veloce sugli 80 metri è il veneto Federico Dicati con 8.92 (-0.2), un crono che vale il terzo risultato under 16 nazionale di ogni epoca. Al femminile titolo per l’emiliana Beatrice Minotti in 10.05 controvento (-1.4), stavolta al successo in pista dopo il terzo posto nel lungo della passata stagione. Nell’alto 2,02 vincente di Mattia Furlani, che quest’anno si è impadronito della migliore prestazione italiana con 2,10. Serve il fotofinish per decretare il campione della gara più lunga, i 2000 metri con il successo del trentino Francesco Ropelato (5:40.93) al quinto titolo della sua giovane carriera dopo tre nella corsa in montagna e uno nel cross, in volata sul laziale Davide De Rosa, secondo con lo stesso crono. È invece la 14enne fiorentina Sonia Tissi (6:35.09) a prendersi il tricolore femminile. Veneto sul gradino più alto del podio nel disco con Andrea Crestani (46,14) che segue l’esempio del fratello Lorenzo, campione l’anno scorso tra gli allievi, e sui 100 ostacoli con Giovanni Zuccon in 13.53 (-0.1). Doppietta del Lazio nella marcia: conquista i 3000 metri Giulia Gabriele (14:37.80 per l’atleta allenata da Lorenzo Dessi, compagno di vita dell’azzurra Antonella Palmisano) e sui 5000 si impone Andrea Di Carlo (23:54.85). Tra le cadette è invece la Lombardia a primeggiare con Celeste Polzonetti negli 80hs in 11.65 (-0.4) e con Melissa Casiraghi (11,80) nel peso vinto al maschile dal siciliano Mirko Campagnolo (15,82). All’ultimo salto la pugliese Yasmine Akakpovi si aggiudica il triplo con 11,67 (-1.0) e nel disco la friulana Annalisa Micco domina con 38,00. Domani la seconda e conclusiva giornata: in palio i 16 restanti titoli individuali e i trofei a squadre, con le classifiche parziali che vedono al comando i cadetti del Veneto e le cadette della Lombardia.

