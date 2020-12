Decathlon: Cairoli nono dopo tre gare

Notizie e risultati in aggiornamento dal meeting di prove multiple a Saint-Paul, nell’isola francese della Réunion: l’azzurro sfiora il personale nel peso

18 Dicembre 2020

Prime gare per Simone Cairoli nel decathlon al Meeting de La Réunion. Dopo tre prove a Saint-Paul, nell’isola francese sull’oceano Indiano, l’azzurro si trova al nono posto provvisorio in classifica con un parziale di 2398 punti. Tra i risultati del trentenne lombardo spicca finora il 13,73 nel getto del peso, a undici centimetri dal personale, per avvicinare il 13,84 realizzato all’inizio di agosto. La sua giornata si era aperta con l’undicesima posizione nei 100 metri in 11.20 (vento +1.3). Poi è diventato settimo grazie al 7,23 (+0.2) nel lungo ottenuto al secondo tentativo, seguito da 7,20 (+0.5) in una serie avviata con un nullo. È dagli Europei di Berlino 2018 che il portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni non riesce a completare un decathlon: in quell’occasione arrivò a 7949 punti, quarto azzurro di sempre. Da poco più di un anno si allena a Firenze, sotto la guida di Riccardo Calcini, e nello scorso inverno è stato protagonista sfiorando il record italiano dell’eptathlon in sala con la vittoria del titolo tricolore, prima di essere condizionato dal fastidio al tendine d’Achille del piede destro nella stagione outdoor.

Il clima tropicale dell’isola accoglie l’evento che inaugura la nuova edizione del circuito World Athletics Challenge di prove multiple, con temperatura di quasi trenta gradi e tasso elevato di umidità. L’uomo più atteso è il francese Kevin Mayer, primatista del mondo, in gara con l’obiettivo di assicurarsi il minimo richiesto (8350) per le prossime Olimpiadi di Tokyo: 10.68 (-0.5) nei 100 metri, 7,40 (+0.6) nel lungo, 16,20 nel peso e così il transalpino va subito saldamente in testa a quota 2707 con duecento punti esatti di vantaggio nei confronti dell’estone Taavi Tsernjavski. Nell’eptathlon femminile, dopo 100 ostacoli e alto, la francese Cassandre Aguessy-Thomas (1985) comanda sull’ucraina ex iridata Hanna Kasyanova (1961). Si torna in pista nel pomeriggio: appuntamento per gli uomini con salto in alto (15.30 ora italiana) e 400 metri (ore 17.00), in attesa della seconda e conclusiva giornata di domani.

DIRETTA STREAMING - Il Meeting de La Réunion è trasmesso in diretta video streaming venerdì 18 dicembre dalle 6.00 alle 17.30 italiane e sabato 19 dicembre dalle 11.30 alle 18.30 italiane sulla pagina Facebook Ligue Réunionnaise d'athlétisme.

(in aggiornamento)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it