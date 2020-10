Consiglio federale venerdì 9 ottobre

07 Ottobre 2020

Venerdì 9 ottobre (ore 10.30) è in programma una riunione del Consiglio Federale. Di seguito è possibile consultare l’ordine del giorno.

Riunione di Consiglio Federale

Roma, 9 ottobre 2020 ore 10.30

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Relazione del Direttore Tecnico

1) DELIBERE

1 A) Indizione XLIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e adempimenti statutari conseguenti

1 B) Attribuzione voti alle Società per Assemblee 2021

1 C) Programmazione Attività Tecnica 2021

1 D) Candidatura Roma 2024

1 E) Delibera per l'affidamento dei servizi assicurativi della Federazione Italiana di Atletica Leggera – triennio 2021-2023

1 F) Modifica Regolamento Allenamente 2020

1 G) Approvazione Calendario Maratone e Mezze Maratone 2021

1 H) Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse Federali 2021

1 I) Disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2021

1 L) Scioglimento dei Comitati provinciali Trieste e Udine. Nomina dei Commissari

Giacomo BIVIANO (CP di Trieste)

Massimo PATRIARCA (CP Udine)

1 M) Ratifica degli esiti del corso Istruttori delle regioni Lombardia e Veneto

1 N) Ratifica delle ASD che svolgono attività didattica

1 O) Ratifica delibere del Presidente: delibera n.24 del 5 agosto: Deroga per trasferimento dell’atleta categoria cadetti IANNUZZIELLO Giuditta a Società di altra regione; delibera n.25 del 5 agosto: Regolamento Tecnico Internazionale – Stampa Edizione 2020; delibera n.26 del 5 agosto: Servizi extra Convenzione per i Campionati Italiani su Pista 2020 e Convegno “Se la scuola si mette a correre”; delibera n.27 del 5 agosto: Calendario Attività 2020 – 3° aggiornamento; delibera n.28 del 5 agosto 2020: Assegnazione Campionati Italiani di Corsa Campestre 2020 e Campionato Italiano Individuale Assoluto e Promesse m.10.000 su Pista; delibera n.29 del 2 settembre: Adeguamento Norme Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/Cadette 2020; delibera n.30 del 11 settembre: Calendario Attività 2020 – 4^ Aggiornamento; delibera n.31 del 14 settembre: Approvazione nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante e suppletiva n.01 del 22.06.2020 per i lavori di rigenerazione della pista di atletica leggera del Campo Scuola “Bellavista” del Comune di Bari; delibera n.32 del 14 settembre: Assegnazione sede Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo - Assegnazione sede Campionati Italiani 24h su Strada Assoluti e Master - Annullamento Campionato Italiano Assoluto e Master km 50; delibera n.33 del 1° ottobre: Calendario Attività 2020 – 5^ Aggiornamento; delibera n.34 del 1° ottobre: Progetto “Value & Skills” – Valorizzare le competenze GGG; delibera n.35 del 2 ottobre: Assegnazione sede C.d.S. di Marcia - 4^ Prova (strada) (open stranieri): km 50 Sen/Pro M/F (Camp. Ita. Ind.) - km 20 Sen/Pro M/F (Camp. Ita. Ind.) - km 15 Juniores M e km 10 Juniores F, Allievi e Allieve - Annullamento Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia (All-Cad-Rag) - Annullamento C.d.S. Assoluto di Corsa 2020; delibera n. 36 del 2 ottobre: Normativa atleti transgender

2) INFORMATIVE

2°) Valutazione per date Assemblee Regionali

