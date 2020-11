Consiglio federale venerdì 27 novembre

24 Novembre 2020

Venerdì 27 novembre (ore 10.30) è in programma una riunione del Consiglio Federale. Di seguito è possibile consultare l’ordine del giorno.

Riunione di Consiglio Federale

Roma, 27 novembre 2020 ore 10.30

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Relazione del Direttore Tecnico

1) DELIBERE

1 A) Variazione di bilancio

1 B) Dimissioni Segretario Generale

1 C) Criteri di partecipazione alle manifestazioni internazionali 2021

1 D) Rinegoziazione contratto Asics post COVID

1 E) Planning Campionati 2021

1 F) Calendario Attività 2021

1 G) Assegnazione sedi Campionati federali 2021

1 H) Ratifica primati 2020

1 I) Ratifica autorizzazioni tesseramento di atleti comunitari ed extracomunitari di competenza del Consiglio Federale

1 J) Ratifica autorizzazioni trasferimenti e prestiti degli atleti di competenza del Consiglio Federale

1 K) Utilizzo patrimonio CR Marche

1 L) Candidatura di Saluzzo alla Coppa Internazionale U18 di Corsa in Montagna 2022

1 M) Ratifica esiti corsi istruttori delle Regioni Toscana e Umbria

1 N) Attribuzione della qualifica di Allenatore Benemerito

1 O) Ratifica ASD che svolgono attività didattica

1 P) Ratifica delibere del Presidente: delibera n.37 del 10 ottobre 2020: Partecipazione al Bando “Sport e Periferie 2020” per il finanziamento del progetto di riqualificazione della palestra coperta e dei servizi annessi al Campo Scuola Bellavista di Bari; delibera n.38 del 10 ottobre 2020: Partecipazione al Bando “Sport e Periferie 2020” per il finanziamento del progetto di riqualificazione della palestra coperta e dei servizi annessi al Campo Scuola Bellavista di Bari; delibera n.39 del 27 ottobre 2020: Progetti speciali; delibera n.40 del 29 ottobre 2020: Calendario Attività 2020 – 6° Aggiornamento; delibera n. 41 del 29 ottobre 2020: annullamento Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre – Trieste 22/11/2020; delibera n. 42 del 29 ottobre 2020: Tesseramento e partecipazione all’attività 2021 degli atleti stranieri extracomunitari con permessi per attività sportiva dilettantistica; delibera n.43 del 12 novembre 2020: Progetti Speciali - Pubblicazione fotografica celebrativa di Donato Sabia; delibera n.44 del 16 novembre 2020: Calendario Attività 2020 – 7° Aggiornamento; delibera n.45 del 23 novembre 2020: istituzione minimi di partecipazione Campionato Italiano Individuale di Maratona Assoluto; delibera n.46 del 23 novembre 2020: Istituzione di una Commissione Giudicatrice; delibera n. 47 del 23 novembre 2020: Progetto sostegno alle Società Sportive a seguito della pandemia – CR Sicilia

2) INFORMATIVE

2 A) Modalità svolgimento Assemblea Ordinaria Elettiva

2 B) Bilancio preventivo 2021

2 C) Candidatura Europei Roma 2024

2 D) Conferma contratto dipendente Ufficio Stampa Fidal

2 E) Modifica contratto diritti televisivi RAI

2 F) Scadenza CDA Fidal Servizi

2 G) Rapporti con Infront per il 2021 per il perdurare situazione COVID

2 H) Variazione costo Runcard

2 J) Processo di digitalizzazione/smart working FIDAL

2 K) Dati Tesseramento 2020

