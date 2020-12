Consiglio federale venerdì 18 dicembre

15 Dicembre 2020

Venerdì 18 dicembre (ore 11.30) è in programma una riunione del Consiglio Federale. Di seguito è possibile consultare l’ordine del giorno.

Riunione di Consiglio Federale

Roma, 18 dicembre 2020 ore 11.30

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Relazione del Direttore Tecnico

1) DELIBERE

1 A) Bilancio preventivo 2021

1 B) Approvazione piani economici

1 C) Criteri di partecipazione ai Giochi Olimpici Tokyo 2021

1 D) Criteri di partecipazione alle manifestazioni internazionali 2021

1 E) Stabilizzazione contratto già esistente e inserito nel Bilancio Preventivo

1 F) Norme Attività 2021 - Disposizioni Generali

1 G) Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2021

1 H) Calendario Attività 2021 - 1° Aggiornamento

1 I) Assegnazione Sedi Campionati Federali 2021

1 J) Contributi per Organizzazione Campionati Federali 2020

1 K) Quote Tesseramento 2021

1 L) Progetto Indoor 2021

1 M) Modifiche al Regolamento Tecnico Internazionale - WA

1 N) Prolungamento validità certificati di misurazione nazionali

1 O) Prolungamento scadenza Runcard a seguito pandemia

1 P) Fondazione per Roma 2024

1 Q) Negoziazione contratto Infront a seguito pandemia

1 R) Tecnologia per Assemblea Elettiva

1 S) Delega al presidente federale per la sottoscrizione di un contratto con la RAI per l’anno 2021

1 T) Assegnazione Onorificenze biennio 2019/2020

1 U) Riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle Associazioni Sportive Affiliate e riaffiliate della stagione 2020 dal 24 giugno al 31 ottobre 2020 e per la stagione 2021 dal 15 novembre al 17 dicembre 2020

1 V) Approvazione fusioni Società 2021

1 W) Ratifica ASD che svolgono attività didattica

1 X) Ratifica delle delibere dei consigli regionali in materia di tasse federali per il 2021

1 Y) Ratifica esiti esami Corso Nazionale Allenatori Specialisti 2018

1 Z) Ratifica degli esiti degli esami del corso istruttori della regione Piemonte

2) INFORMATIVE

2 A) Informativa Young Leaders

2 B) Disciplinare Attività Indoor

2 C) Dati Tesseramento 2020

