Chiari: due serate per l'asta in piazza

Confermato il doppio appuntamento della classica manifestazione in Lombardia: lunedì in gara il podio tricolore femminile con Bruni, Molinarolo e Malavisi, martedì annunciato Stecchi

04 Settembre 2020

Un’edizione tutta italiana, la 34esima del Salto con l’Asta in Piazza a Chiari (Brescia), ma sempre di alto profilo. All’appuntamento prenderanno parte quasi tutti i migliori specialisti in campo nazionale e tra gli uomini è atteso in pedana il finalista mondiale Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) dopo gli impegni in Diamond League, a Losanna con lo stagionale di 5,52 e a Bruxelles. La gara maschile, tradizione di fine estate nel suggestivo scenario di piazza Zanardelli, è in programma martedì 8 settembre con inizio alle ore 20. Ci saranno anche il vicecampione italiano Alessandro Sinno (Aeronautica) e altri protagonisti degli ultimi Assoluti, dallo junior Ivan De Angelis (Fiamme Gialle) quarto, ad Andrea Marin (Atl. Vicentina) quinto, da Daniele Peron (Atl. Nevi) ottavo, a Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Alperia) nono. A completare il cast l’ex tricolore allievi Federico Biancoli (Atl. Riccardi Milano 1946), il decatleta quarto a Padova, Valentino Arrigoni (N. Atl. Astro), lo junior padrone di casa Andrea Dall’Olio (Atl. Chiari 1964 Libertas) ed Emanuele Dentis (Cus Torino).

Per il secondo anno consecutivo la gara femminile andrà in scena il giorno precedente, lunedì 7 settembre dalle 20, e in questo caso saranno al via tutte le prime cinque della rassegna nazionale. La tricolore in carica Roberta Bruni (Carabinieri) proprio in piazza Zanardelli lo scorso anno realizzò il personale all’aperto a 4,52, misura che vale la seconda posizione nelle liste italiane alltime. A Chiari si rinnoverà la sfida con l’altra azzurra Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) e con Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta), seconda agli Assoluti e campionessa indoor, ma anche con la ventenne Maria Roberta Gherca (Atl. Velletri) e con Francesca Boccia (Atl. Livorno), quarte a pari merito a Padova. Attenzione poi a Bianca Falcone (Cus Pro Patria Milano), approdata quest’anno a 4,20. L’accesso nella manifestazione organizzata dall’Atletica Chiari 1964 Libertas sarà ovviamente contingentato per evitare assembramenti, con 180 posti disponibili: quelli per martedì sono esauriti, per la prima giornata di lunedì è possibile prenotare un posto scrivendo a segreteria@spotesport.it e specificando il numero dei posti che si vogliono prenotare.

Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

