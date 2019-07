Celle Ligure: è l'ora del Meeting Arcobaleno

Giovedì 18 luglio, in provincia di Savona, torna la tradizionale riunione internazionale su pista arrivata all’edizione numero 31. DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv

17 Luglio 2019

Tante presenze anche dall’estero, come di consueto, al 31esimo Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa che giovedì 18 luglio va in scena a Celle Ligure (Savona) per ribadire la sua vocazione internazionale. Negli 800 metri Stefano Migliorati è in cerca di conferme dopo aver ritoccato il primato personale una settimana fa a Lignano con 1:47.43, un decimo in meno del crono ottenuto nella scorsa stagione sulla stessa pista. Il 24enne bresciano del Cs San Rocchino se la vedrà tra gli altri con Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Alperia) e Soufiane El Kabbouri (Cus Torino). Al femminile, sui 200 metri, da seguire l’azzurra Marta Milani (Esercito) che è stata protagonista con la staffetta 4x400 mista ai recenti Giochi Europei di Minsk, in una gara che vede iscritta la tricolore promesse Sofia Bonicalza (Pro Sesto Atletica). Nei 100 ostacoli annunciate Desola Oki (Fiamme Oro) e Angelika Wegierska (Atl. Firenze Marathon).

Tra le sfide più interessanti anche quella degli 800 metri con la danese Stina Troest e la piemontese Stefania Biscuola (Atl. Arcobaleno Savona), terza alle ultime due edizioni degli Assoluti indoor. Al centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro, attesa quindi la lunghista francese Eloyse Lesueur-Aymonin, due ori europei all’aperto e un titolo mondiale indoor in carriera, mentre sui 200 in gara il giapponese Akiyuki Hashimoto (20.35 di personal best) e nei 400 il kuwaitiano campione asiatico Yousef Karam (quest’anno 44.84). Di nuovo al via in Liguria un gruppo di atleti sudafricani guidati da Zeney van der Walt, campionessa del mondo under 20 sui 400 ostacoli che ha vinto il meeting nel 2018, e da Breyton Poole, iridato under 18 nel salto in alto. La riunione, a cura del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona, da sempre è inserita nel circuito Europe Athletisme Promotion e da quest’anno anche nel calendario degli European Athletics Permit Meeting.

DIRETTA STREAMING - Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa sarà trasmesso giovedì 18 luglio in diretta video streaming su www.atletica.tv.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it