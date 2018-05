CdS Assoluti: Fassinotti 2,24, Contini 49.70

(in aggiornamento) La seconda prova regionale in 16 sedi. L'altista comincia la stagione a Rieti, l'ostacolista si conferma sui 400hs a Firenze, Siragusa 23.06 nei 200

27 Maggio 2018

Cds Assoluti seconda prova regionale, nella seconda giornata spiccano il 49.70 di Mattia Contini nei 400hs a Firenze, il 23.06 (+0.2) di Irene Siragusa nei 200, il 2,24 di Marco Fassinotti al debutto a Rieti. Si gareggia in 16 sedi per comporre le finali del 23-24 giugno.

A FIRENZE - Stavolta la scena è tutta per Mattia Contini. Il 23enne ostacolista livornese dell’Aeronautica, già azzurro agli Europei di Amsterdam nel 2016, oggi in gara a Firenze con la maglia dell’Atl. Libertas Runners, ha corso il suo secondo miglior tempo sui 400hs: 49.70, a soli otto centesimi dal PB di 49.62 centrato due settimane fa a Rieti nel giorno del triplo boom Lambrughi-Contini-Bencosme. Un tempo, quello, che gli aveva permesso anche di ottenere il minimo di qualificazione per gli Europei di Berlino (7-12 agosto). Per la terza volta Contini è sceso sotto la barriera dei 50 secondi: “Sono soddisfatto perché volevo riconfermarmi sui tempi dell’esordio - ha spiegato - E non è semplice in gare come i Cds in cui ti ritrovi spesso a correre solo contro te stesso, fin dal primo ostacolo. In questi periodi io e il mio coach Daniel Buttari stiamo lavorando sulla consistenza tecnica per poi cercare di correre veramente forte negli appuntamenti importanti di quest’anno. Ho avuto qualche problema sul sesto ostacolo dovuto al fatto che questa ritmica è in evoluzione e mi inizia a stare un po’ stretta. Ma intanto vogliamo assestarci su questi tempi prima di passare a una ritmica più spinta”. Nel duello a distanza tra ostacolisti, Contini ha prevalso sul tricolore assoluto Lorenzo Vergani (Cus Pro Patria Milano), 50.05 a Chiari.

VIDEO | FIRENZE - 49.70 DI MATTIA CONTINI

CHE SPRINT - È il suo terzo tempo in carriera sui 200. La medaglia d'oro delle Universiadi Irene Siragusa (Atletica 2005/Esercito) ha sparato un interessante 23.06 (+0.2) a Firenze dopo aver regolato ieri la concorrenza nei 100 in 11.37. La velocista con gli occhiali, senese, 24 anni, ha avuto la meglio su Anna Bongiorni (Cus Pisa/Carabinieri), 23.64, e Alessia Niotta (Atl. Brescia 1950 ISPA Group), 23.85.

IL RIENTRO - Tutto in un quarto d’ora, sette salti in rapida successione quando era rimasto l’unico in pedana nel contesto della prova regionale del Lazio, a Rieti. Marco Fassinotti ha cominciato la sua stagione all’aperto con un 2,24 superato al secondo tentativo. Il 29enne torinese dell’Aeronautica ha poi sbagliato tre voli a 2,28. Nessun problema invece nei primi due scalini, a 2,15 e 2,20. “C’è tanta delusione perché in questi giorni, in allenamento, avevo avuto riscontri decisamente più positivi - ha sottolineato l’azzurro allenato da Stefano Serranò - Uno dei motivi per fare questa gara era appunto assaggiare le sensazioni in pedana. Ora ci aspettano gli appuntamenti di Oslo e Ostrava”.

VIDEO | RIETI - 2,24 DI MARCO FASSINOTTI

LAZIO - A Rieti, bella prova di Tania Vicenzino (Aeronautica). La 32enne lunghista friulana ha chiuso in 6,44 (+0.3), in una serie con quattro balzi dai 6,30 in avanti: due volte 6,30, un 6,32 e un 6,35. Andrew Howe (Studentesca Milardi/Aeronautica) ha aperto la propria stagione anche nel lungo dopo le tre prove da velocista delle ultime settimane (ieri 10.38 sui 100). Il primatista italiano si è fermato a 7,40 in quello che considerava un primissimo test per collaudare le rincorse. Per lui anche due nulli prima di abbandonare la gara dopo tre ingressi in pedana, come aveva annunciato. Vittoria a Gabriele Chilà in 7,62 (+1.7). Nel martello ha dimostrato grande cuore e attaccamento alla maglia l’azzurro Simone Falloni: per esserci, è partito alle 3 di notte da Halle, dove ieri ha gareggiato nel prestigioso meeting internazionale di lanci Werfertage (ottavo con 72,62), è decollato alle 6 da Berlino, ha fatto scalo a Ciampino e poi di corsa verso Rieti per non mancare alla chiamata della Studentesca Milardi. La sua prova è stata oltretutto di qualità: 72,37 e altri tre lanci sopra i settanta metri (70,50, 70,86, 70,91) per il romano seguito da Nicola Vizzoni. Sempre nei lanci, si è fatta apprezzare Valentina Aniballi (Studentesca Andrea Milardi/Esercito) nel disco con 56,18 davanti alla tricolore assoluta Stefania Strumillo (Atl. 2005) che ha scagliato l’attrezzo a 54,08. E Sebastiano Bianchetti (Studentesca Milardi/Fiamme Oro) ha lanciato 19,18 nel peso. Nei 200 Michele Tricca (Fiamme Gialle) ha consolidato i progressi delle ultime settimane e si è migliorato dopo sei anni in 21.35 (+1.4). Al femminile, un’altra vittoria in questi Cds per Maria Enrica Spacca (Studentesca Milardi/Carabinieri) in 24.22 (+1.0), quinto tempo in carriera.

(in aggiornamento)

CdS Assoluti 2018 - le sedi della seconda prova regionale (26-27 maggio)

Basilicata/Puglia: Matera; Calabria: Cosenza; Campania/Molise: Napoli; Emilia-Romagna: Forlì; Friuli-Venezia Giulia: Pordenone; Lazio: Rieti; Liguria: Savona; Lombardia (uomini): Chiari (BS); Lombardia (donne): Cinisello Balsamo (MI); Marche/Abruzzo/Umbria: San Benedetto del Tronto (AP); Piemonte/Valle d’Aosta: Torino; Sardegna: Sassari; Sicilia: Messina; Toscana: Arezzo/Firenze; Trentino-Alto Adige: Rovereto (TN); Veneto: Bussolengo (VR)

Classifiche provvisorie

Società ammesse alle Finali dei CdS Assoluti su pista 2018 (previo punteggio di conferma)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it