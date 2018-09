CdS Allievi: scatta la fase 2

Il 15 e 16 settembre la seconda prova regionale dei Societari under 18 in 18 sedi di gara

14 Settembre 2018

Ancora un weekend in pista per gli under 18 dell'atletica italiana. Sabato 15 e domenica 16 settembre in 18 sedi si disputa la seconda prova regionale dei Campionati Italiani di Società per la categoria Allievi. A guidare le classifiche dopo il primo round di metà maggio c'à la Studentesca Rieti Andrea Milardi che svetta sia al maschile (13.414 punti) che al femminile (14.499 punti).

In palio c’è l’accesso a una delle cinque finali nazionali dei Societari (29-30 settembre). Gli scudetti, conquistati nel 2017 dai veneti dell'Atletica Vicentina e dalle milanesi della Bracco Atletica (entrambi in gara sabato in Coppa Europa per club), si assegneranno a Cinisello Balsamo (Milano) tra i migliori dodici club dopo la fase regionale. Le società che si classificheranno invece dal 13° al 60° posto verranno suddivise per le finali B in quattro raggruppamenti di 12 squadre ciascuno: la finale Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) a Casalmaggiore (Cremona), il Nord-Est (Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto) a Bovolone (Verona), quella del Tirreno (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia e Toscana) ad Agropoli (Salerno) e il gruppo dell’Adriatico (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria) si terrà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

CdS Allievi 2018 - seconda prova regionale (15-16 settembre)

LE SEDI E GLI ISCRITTI - ABRUZZO: Sulmona (AQ), CALABRIA: Siderno (RC), CAMPANIA: Agropoli (SA), EMILIA ROMAGNA: Modena, FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone, LAZIO: Rieti, LIGURIA: Savona, LOMBARDIA: Chiari (BS), MARCHE: San Benedetto del Tronto (AP), MOLISE: Campobasso, PIEMONTE: Torino, PUGLIA/BASILICATA: Molfetta (BA), SARDEGNA: Selargius (CA), SICILIA: Enna, TOSCANA: Siena, TRENTINO: Trento, UMBRIA: Orvieto, VENETO: Vicenza

CdS Allievi 2018 - Le classifiche dopo la prima prova regionale: Allievi - Allieve

