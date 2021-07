CdS Allievi: la composizione delle finali

Le squadre qualificate per la fase conclusiva dei Societari under 18. Titoli in palio a Brescia il 25-26 settembre

30 Luglio 2021

È stata pubblicata la composizione delle finali dei Campionati Italiani di Società Allievi 2021, in programma nel weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre. Per la rassegna tricolore under 18 gli scudetti saranno in palio nella Finale A di Brescia dove l’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi difenderà entrambi i titoli vinti nella scorsa stagione, con uomini e donne. Quattro invece le finali B con il gruppo Tirreno a Firenze e quello Adriatico a Sulmona (L’Aquila), mentre il Nord-Est sarà a Cles (Trento) e il Nord-Ovest a Boissano (Savona). Di seguito la composizione delle finali.

Finale A, Brescia, 25-26 settembre 2021

Allievi: Studentesca Rieti Milardi, Fiamme Gialle Simoni, Atl. Vicentina, Safatletica Piemonte, Bergamo Stars Atletica, Pro Sesto Atletica, Nissolino Intesatletica, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Toscana Atl. Futura, Siracusatletica, Atl. Livorno, Atl. Brugnera Friulintagli.

Allieve: Bracco Atletica, Fiamme Gialle Simoni, Cus Parma, Battaglio Cus Torino, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Acsi Italia Atletica, Atl. Stronese Nuova Nordaffari, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Assindustria Sport, Team-A Lombardia, Us Aterno Pescara.

CdS Allievi 2021 - La composizione completa delle finali: Allievi - Allieve



SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it