CdS Allievi: i verdetti delle Finali B

A Livorno vincono Atl. Livorno e Toscana Empoli Nissan, Trieste e US Quercia Trentingrana la spuntano a Bovolone. Stronese-Nuova Nordaffari e US Maurina Olio Carli a Casalmaggiore, Piacenza e Alteratletica Locorotondo a San Benedetto.

30 Settembre 2018

27 centimetri di primato personale: ecco quanto vale il 7,23 (+0.5) del lunghista Jacopo Quarratesi alla Finale B del gruppo Tirreno dei Campionati Italiani di Società Allievi a Livorno. Sulla pedana di casa l'ancora 16enne dell'Atletica Livorno conquista il massimo punteggio migliorando il precedente PB di 6,96 saltato a Firenze ad inizio luglio. Per lui oggi anche un 6,85 (+0.8) e un 6,86 (+0.5). Dopo l'exploit di ieri nei 100 metri, oggi il siciliano Matteo Melluzzo (asd Milone) fa suoi anche i 200 in 22.14 (+1.1). Nella staffetta 4x400 dell'Atl. Roma Acqua Acetosa giro di pista finale per il campione europeo under 18 Lorenzo Benati che insieme a Michele Parisi, Luca Mastrangeli e Yared Gavrila fa arrivare il testimone al traguardo in 3:24.46. Al femminile successo del quartetto dell'Atletica Sandro Calvesi (Nobili-Perego-Sergi-Foudraz) in 4:06.39. Dopo aver dominato il disco, il lanciatore Krystian Sztandera (Siracusaatletica) si aggiudica anche il peso con 16,80. Negli 800 metri affermazioni di Ambra Sabatini (Atl. Grosseto Banca Tema) 2:25.04 e Alessandro La Mantia (Atl. Spezia Duferco) 2:00.00. La classifica a squadre maschile premia i padroni di casa dell'Atletica Livorno che con 181 punti staccano i liguri dell'Atl. Spezia Duferco (169) e i siciliani del CUS Palermo (165). Anche al femminile il club davanti a tutti parla toscano ed è quello delle portacolori della Toscana Atl. Empoli Nissan (175,5) davanti a Atl. Spezia Duferco (154) e Atl. Sandro Calvesi (137). [RISULTATI/Results]

BOVOLONE (NORD-EST) - Trieste e Rovereto festeggiano la vittoria nella finale B Gruppo Nord-Est dei Campionati Italiani di società Allievi andata in scena nel weekend a Bovolone (Verona). Trieste Atletica si è imposta in campo maschile, sopravanzando di quattro punti (160 a 156) i veronesi della Fondazione Bentegodi, società organizzatrice della rassegna. Terza l’Atletica Malignani Libertas Udine (150 punti) che, in volata, ha lasciato giù dal podio l’Assindustria Sport Padova (un punto in meno dei friulani). Più netto, in campo femminile, il successo dell’Us Quercia Trentingrana che, dopo aver chiuso la comando la prima giornata, con un punto di vantaggio sul Cus Trieste, ha decisamente allungato nella seconda parte del programma, raggiungendo quota 152 punti, otto in più del Team Treviso (144), protagonista di una bella rimonta, dopo aver terminato la prima giornata al sesto posto. Terzi, quattro punti più sotto (140), i portacolori dell’Atletica Malignani Libertas Udine che hanno così replicato il risultato della squadra maschile. A livello individuale, acuto della veneziana Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli), arrivata a 51,31 nel giavellotto, a confermare la leadership nazionale di categoria. Primati personali di buon valore tecnico per Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas Udine), miglioratosi nel peso sino a 16,65, dopo il 58,01 ottenuto sabato nel disco, e Anna Costella (Atl. Brugnera Friulintagli), atterrata a 5,76 (+0.5) nel lungo.

CASALMAGGIORE (NORD-OVEST) - Le piemontesi dell'Atl. Stronese-Nuova Nordaffari e i liguri dell'US Maurina Olio Carli conquistano la Finale Nord-Ovest di Casalmaggiore. 149 punti il bottino vincente del team biellese femminile grazie a cui precedono le lombarde della Pro Sesto Atletica (147) e le genovesi del Trionfo Ligure (144). Al maschile la squadra imperiese colleziona 153 punti ed ha la meglio su SAFAtletica Piemonte (149,5) e Atletica Canavesana (148). Dopo i successi della prima giornata oggi fanno il bis Rebecca Menchini (Stronese-Nuova Nordaffari) con 25.81 (-0.6) nei 200 metri, l'argento europeo U18 Davide Favro (Atl. Canavesana) nel lungo (6,76/-1.6), Sara Verteramo (CUS Torino) nel disco (42,55) ed Assia El Maazi (SAFAtletica Piemonte) negli 800 (2:20.13). Ancora a segno anche i gemelli Marsigliani (N.Atl. Fanfulla Lodigiana): Tiziano si aggiudica gli 800 in 2:00.19 e la sorella Susanna corre i 3000 in 10:29.01. Nel martello in crescita Paolo Guglielmi (Us Maurina Olio Carli) che si porta a 60,79. [RISULTATI/Results]

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ADRIATICO) - Nella Finale B del gruppo Adriatico, a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), festeggiano l’Atletica Piacenza al maschile e l’Alteratletica Locorotondo tra le donne. Il team emiliano con 151 punti supera Atletica Winner Foligno (146) e Self Atletica Montanari & Gruzza Reggio Emilia (144), le pugliesi totalizzano 176 punti lasciandosi alle spalle Cus Parma (170) e Atletica Arcs Cus Perugia (143). Nella seconda giornata la vicecampionessa europea dei 400 ostacoli e beniamina di casa Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) si impone in 1:01.18. Un altro argento continentale, il pesista Carmelo Musci (Atl. Aden Exprivia Molfetta), conquista il massimo dei punti con 18,19 lanciando da fermo e in ripresa da un infortunio, mentre l’ex tricolore cadetti Federico Mencarelli (Atl. Winner Foligno) spedisce il martello a 57,55 e si migliora di quasi tre metri. [RISULTATI/Results]

(hanno collaborato Alessio Giovannini, Luca Cassai e Mauro Ferraro)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it