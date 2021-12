Carrara: inaugurato l’impianto indoor

Taglio del nastro e prime gare nella nuova struttura per l’atletica al coperto in Toscana, con anello di 160 metri e rettilineo centrale

29 Dicembre 2021

Un nuovo impianto per l’atletica indoor in Toscana. È il giorno dell’inaugurazione a Marina di Carrara, con il meeting di apertura svolto nel pomeriggio e dedicato alle categorie giovanili. Prima della fine dell’anno, scatta l’attività agonistica nella struttura allestita a Carrara Fiere, nel Padiglione C, dove è stato trasferito e montato l’anello di 160 metri a quattro corsie che fino al 2018 trovava sede al Mandela Forum di Firenze, invece è nuovo il rettilineo centrale a sei corsie per le gare di velocità, acquistato dal Comitato regionale FIDAL Toscana con un importante investimento. Dopo le gare di oggi sulla distanza dei 50 metri piani e con ostacoli per cadetti, ragazzi ed esordienti, il calendario di Carrara Indoor proseguirà con una serie di manifestazioni per tutte le categorie che sono già state programmate nel mese di gennaio e nella prima settimana di febbraio. Si potranno disputare tutte le competizioni di corsa e marcia indoor, getto del peso e salto in alto, mentre salto in lungo, salto triplo e salto con l’asta per il 2022 continueranno ad andare in scena nell’impianto indoor dell’Asics Firenze Marathon Stadium che accoglierà anche gare di velocità, ostacoli e salto in alto.

“È una giornata storica per l’atletica toscana - le parole di soddisfazione di Alessandro Alberti, presidente del Comitato regionale FIDAL Toscana - visto che oggi riportiamo in vita la pista che era al Mandela Forum di Firenze, abbinata a un nuovo e veloce rettilineo centrale da 50-55 metri.

Un momento davvero molto significativo e un grande successo, anche perché la pandemia ci aveva fatto preoccupare e pensare che forse non ci saremmo riusciti. Però vogliamo che questo sia solo l’inizio e continueremo a migliorare la struttura, probabilmente con una pedana esterna per l’alto. L’obiettivo è di rendere questo centro uno dei più importanti d’Italia, molto utile anche per tutti gli atleti di altre regioni e ad esempio del nord ovest, mentre il periodo di utilizzo più lungo rispetto al passato consentirà di potersi preparare adeguatamente ai vari campionati italiani indoor”. Presente inoltre il consigliere federale Alessio Piscini, che nel precedente mandato da presidente regionale aveva intrattenuto i primi contatti con l’amministrazione comunale e con la dirigenza di Carrara Fiere e anche dato il via al trasloco della pista, prima che l’iter si fermasse a causa della pandemia. “Questo è il coronamento di un sogno che parte da lontano - sottolinea Andrea Raggi, assessore allo sport e ai lavori pubblici del Comune di Carrara - e permette alla città di avere un impianto importante, che può attivare il turismo sportivo. Ma è giusto non smettere di sognare e cercare di lavorare per avere un padiglione permanente dedicato allo sport, con l’intenzione di ospitare in futuro anche una pista di maggiori dimensioni”.

(ha collaborato Carlo Carotenuto/FIDAL Toscana)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it