Zane Weir in raduno a Siracusa, con lui anche Teodorico Caporaso

Al via i raduni di primavera, a Siracusa Zane Weir e Teodorico Caporaso

15 Aprile 2021

di Campania



Nell'attesa che anche altri ragazzi della Campania possono rispondere alla "chiamata" per i raduni azzurri, segnaliamo come già da qualche settimana il sudafricano-triestino Zane Weir , in forza all'Enterprise Benevento è arrivato a SIracusa.

Si allenerà in Sicilia fino al 2 maggio, con lui il primatista italiano indoor Leonardo Fabbri (Aereonautica). Ricordiamo come il pesista, oggi con passaporto italiano, a febbraio ha scagliato l'attrezzo a 21,11 ed ora sogna le Olimpiadi Anche il marciatore sannita Teodorico Caporaso (Aereonautica) sarà a Siracusa in raduno fino al 23 aprile, anche per loui l'appuntamento con Tokyo è dietro l'angolo.