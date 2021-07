Tokyo, risultati 2. giornata ed orario 3. giornata

TOKYO - Atletica Seconda Giornata - Due primati italiani arrivano da Tokyo, il primo nel disco donne, dove Daisy Osakue lancia a 63,66, fa il suo record, fa il primato italiano e vola in finale, solo due anni fa vinceva i "mediterranei" a Napoli.

Il secondo primato spetta a Marcel Jacobs che sui 100 metri fa un eccellente 9.94 battendo il suo fresco nazionale e guadagnandosi il posto in semifinale, dove troverà pure Filippo Tortu che ha corso in 10.10.

MA avevamo iniziato con i 400 hs donne portando in semifinale Pedroso 55,57 e Olivieri 55.54, resta fuori per centesimi Marchando. 56.82.

Bravo pure il siciliano Filippo Randazzo che nelle qualificazioni del lungo segna subito un 8,10 ed accede alla finale.

Va in semifinale la Bogliolo sui 100hs corsi in 12.99, mentre non ci riesce la Di Lazzaro ferma a 13.08.

Nulla da fare nell'asta per Stecchi che sbaglia tutto alla misura di entrata. Anna Buongiorni nulla può nella semifinale dei 100 dove corre in 11.38, Anche Faloci nel disco è fuori, mentre Bellò in semifinale corre in 2.02.35 che non bastano per proseguire,

Stellate la finale donne sui 100 metri che vede tre giamaicane ai primi tre posti, Thompson 10.61, Fraiser-Prynce 10.74 e Jacken 10.76, quì vediamo che le svizzere Dal Ponte con 10.97 e Kambundij 10.99 corrono sotto gli 11".

Questo il programma di domani Domenica 1 agosto :

ITA JAP

2.10 -9.10 Martello F Qualificazione Gruppo A FANTINI

2.40-9.40 3000 siepi F Batterie

2.50-9.50 Lungo F Qualificazione

3.35-10.35 Peso F Finale

3.40-10.40 Martello F Qualificazione Gruppo B

3.45-10.45 400 M Batterie RE, SCOTTI

12.10-19.10 Alto M Finale TAMBERI

12.15 19.15 100 M Semifinale JACOBS, TORTU

12.45-19.45 100hs F Semifinale BOGLIOLO

13.15-20.15 Triplo F Finale

13.25-20.25 800 M Semifinale

14.05-21.05 400hs M Semifinale SIBILIO