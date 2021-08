Tokyo, ciao, ciao. 08 Agosto 2021



08 Agosto 2021





trong>Ciao, ciao Tokyo, chiudiamo questa edizione Covid-Olimpica con ben 5 medaglie d'oro, 10 finalisti tra i primi otto, 11 primati nazionali assoluti e tre U23.

Non è certo poco, nche se un tantino di amaro in bocca l'ultima giornata ce lo lascia, sia per la 4x400 caotica e settima, ma pure lei con il nuovo limite nazionale, che per la prova dei maratoneti.

Giovanna Epis tra le donne è solo 32^ con 2h35.09 , mentr in chiave maschile 20° Faniel che fa 2h15.19 e El Fathoaoui 47° con 2h19.44 ,che tra l'altro sono le migliori prestazioni stagionali.



Ora ci aspetta il 2022 con i seguenti appuntamenti :

19-20 febbraio 2022 - Bathurst (Australia) Mondiali di corsa campestre con la novità dei Master che saranno ammessi alle gare con una staffetta per nazioni 4x2 chilometri e prove singole.

18-20 marzo 2022 - Belgrado - Campionati Mondiali Indoor

15-24 luglio 2022 - Eugene (Oregon) - Campionati Mondiali su pista 2022.

11-21 agosto 2022 - Monaco - Campionati Europei (Multisport) .