Tempo di campestri. A Calvi Risorta il 12 dicembre c'è il Campania Felix Cross

01 Dicembre 2021

Caserta - Tornano le campestri anche in provincia di Caserta con il Trofeo Caserta Cross per le categorie promozionali Eso/Rag/Cad, ed il Campania Felix Cross per le categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas.

Le gare si terranno nel campo Cross di via Francesco Mele a Calvi Risorta domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 9,00. L'organizzazione è affidata al Comitato Provinciale Fidal Caserta in collaborazione con la Asd Felix Running.

Le iscrizioni on line - scadono alle ore 24.00 del 9 dicembre.

