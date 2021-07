Tallinn - Il Medagliere è italiano

12 Luglio 2021

di Campania



Dal sito www.fidal.itUna spedizione mai vista. Un bottino mai così ricco. Con tanti promettenti atleti azzurri che a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo hanno confermato, e se possibile incrementato, il loro valore. L'Italia del vice DT Antoniosi prende il primo posto nel medagliere, per la prima volta nella propria storia, in tredici edizioni dei. A, in Estonia, gli azzurri concludono al primo posto con 13 medaglie, di cui 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi. Addirittura sette di queste medaglie arrivano nella giornata finale della rassegna continentale, che ha portato in dote ben quattro ori. Bisogna scorrere gli annali per tutti i confronti del caso, ma non ci sono paragoni: prima di Tallinn 2021, il migliore piazzamento azzurro nel medagliere della rassegna continentale under 23 era stato il quarto posto di Turku 1997, edizione inaugurale della manifestazione, quando gli azzurri avevano anche raccolto il record di quattro ori, imbattuto fino ad oggi. Superato di slancio anche il record di medaglie: erano state al massimo otto in quattro edizioni, quelle di Turku 1997, Tampere 2013, Tallinn 2015 e Bydgoszcz 2017. Gli azzurri nel medagliere chiudono davanti alla Germania (6-4-2) e alla Repubblica Ceca (4-1-0). Senza precedenti anche il risultato nella classifica a punti, in base ai piazzamenti tra i primi otto: Italia terza a quota 147,5 (finora al massimo era stata quinta con 111 punti nell’edizione del 2017) alle spalle di Francia (191,5) e Spagna (151).