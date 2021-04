Sul promontorio di Posillipo le due giornate gara del C.R.I. staffette e CdS Cadetti/e - gare di contorno

08 Aprile 2021

Sul promontorio di Posillipo le due giornate gara del C.R.I. Staffette Assoluti e il CdS Cadetti/e e gare contorno

Napoli- L’Atletica Regionale ritorna in questo fine settimana sulle pedane e sulla pista del Campo Sportivo Virgiliano con i Campionati Regionali di staffette assoluti/allievi m/f e con la 1^ giornata del CdS Cadetti/e e varie gare di contorno. Sul promontorio di Posillipo(150m.s.l.m.) in un solo colpo è possibile osservare le isole di Procida,Ischia e Capri,l’isolotto di Nisida e il golfo di Pozzuoli.

Il Campo Sportivo Virgiliano sabato e domenica pomeriggio aprirà i battenti al primo appuntamento dell’attività outdoor del 2021.

Il regolamento inerente alle norme anti-Covid-19 prevedono che l’ingresso al Campo Virgiliano sarà riservato unicamente a dirigenti, tecnici, atleti e giudici, previa consegna del modulo di autodichiarazione consegnato all'ingresso al campo, con gli estremi del documento di identità (per gli atleti minorenni il modulo andrà compilato da un genitore) in assenza dello stesso non sarà consentito l’accesso, anche se l’atleta risulta regolarmente iscritto alla manifestazione. Ogni società, con i suoi dirigenti e da accompagnatori sarà responsabile del mantenimento delle misure di sicurezza dei propri tesserati. Si ricorda a tutti gli iscritti che le conferme per tutte le gare, ad eccezione di quelle segnalate nel ritrovo giurie e concorrenti verranno effettuate fino ad 1ora prima della partenza.

Nella prima giornata di gara di sabato 10 aprile il ritrovo e conferma è previsto alle ore 15,20 con le gare dei 300hs-Asta-Giavellotto. Alle ore 16,00 il via ai 300hs Ce - asta Ce e giavellotto Ce. La 2^ giornata di gara di sabato 11 aprile è fissata alle ore 15,15 con il ritrovo e conferma del Martello - Asta -Ostacoli ed alle ore 15,40 il via ai 110hs M - Martello M+JM+Ai - Asta F+Ae. In scena nell’impianto di Posillipo nelle due giornate iscritti 480 atleti gara di cui 294 impegnati nelle staffette.

Enzo Miceli

Allegato il programma tecnico e gli iscritti