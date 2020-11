Smart Working Segreteria e congedi

di Campania



Causa aumento dei contagi covid, l'impiegata della Segreteria del C.R. Campano ha richiesto, come i Colleghi del Coni e di altre FSN, di poter usufruire del lavoro in regime di smart working dal 2 novembre u.s.Se avete necessità di contattare la Segreteria scrivete sulla posta del C.R. - fidalcampania@libero.it Si comunica, altresì, che il Settore Risorse Umane di Roma ha richiesto di utilizzare i congedi ordinari - giorni di ferie 2020 entro il 31 dicembre, pertanto l'impiegata ne usufruirà nei giorni pari, a partire dal 17 novembre sino a fine anno e poi come i colleghi del Coni dal 24 al 31 dicembre.Si pregano pertanto le Società interessate ad usufruire del contributo regionale stanziato dal Comitato per la riaffiliazione 2021, ad effettuare le operazioni on line entro il 20 dicembre come da comunicazione ufficiale del 3 novembre u.s. ( previo inoltro del modulo di richiesta contributo alla Segreteria del C.R. ).Il C.R. Campano