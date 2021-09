Sabato 18 e domenica 19 CdS Finali Nazionali 13 Settembre 2021



13 Settembre 2021 di Campania





Sarà un fine settimana al fulmicotone con le "nostre società campane" impegnate sui campi di CAORLE (Enterprise Sport&Service Benevento A oro maschile), PALERMO (Arca Atletica Aversa maschile, A argento maschile), e TORINO (Running Club Napoli A - bronzo femminile).

Tutto senza contare la finale B in programma ad Agropoli, organizzata dall'Atletica Agropoli.

Un bel movimento senza dubbio alcuno, ma ancge una riflessione a pensare per il futuro di rimpinguare le nostre richieste per gare nazionali da portare in Campania. Non ci resta che fare il tifo per i nostri ragazzi e ragazze.