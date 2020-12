SUDAFRICA: ZANE WEIR NEL GETTO DEL PESO 19,59

12 Dicembre 2020

di Campania



ZANE WEIR NEL PESO 19,59 SOTTO LA PIOGGIA IN SUDAFRICA

12 Dicembre 2020

Zane Weir alla seconda gara della stagione, stavolta il pesista ha trovato condizioni meteo avverse a Durban, in Sudafrica, nella sua terra d’origine. Sotto una pioggia incessante la miglior misura di giornata è stata di 19,59 senza forzare, vista la pedana bagnata e il periodo di carico in allenamento. Il 25enne italo-sudafricano una settimana fa, nello stesso impianto del Kings Park Stadium, il lanciatore dell’Enterprise Sport & Service era arrivato a 19,81 mentre durante l’estate ha allungato fino al 20,70 di Borgo Valsugana in settembre dopo il secondo posto agli Assoluti di Padova. Cresciuto proprio a Durban, laureato a Città del Capo in contabilità finanziaria, è italiano grazie alle radici del nonno materno, triestino. Dall’autunno del 2019 ha scelto farsi seguire dal tecnico Paolo Dal Soglio, ex campione europeo indoor e coach dell’azzurro Leonardo Fabbri con cui ha condiviso la preparazione in Italia nei mesi scorsi.

(E.M.)