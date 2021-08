Raduno Estivo Fidal Campania categorie Cadetti/e-Ariano Irpino 28/31 agosto 2021

Allegato scheda informativa ed atleti/tecnici del raduno residenziale di Ariano Irpino

21 Agosto 2021

Raduno estivo FIDAL Campania 2021 - Ariano Irpino dal 28 al 31 Agosto 2021

3 Agosto 2021

Riprende il raduno estivo FIDAL Campania, momento di crescita collegiale su più giorni per la categoriaCadetti/e .

Il raduno tecnico regionale estivo residenziale di FIDAL Campania si terrà a partire da sabato 28 Agosto 2021 a martedì 31 Agosto 2021, nella sede individuata di Ariano Irpino per tutti i settori, con sistemazione alberghiera presso l’Hotel Villa Sorriso di Ariano Irpino (https://www.villasorrisohotel.it/ )

Di seguito quanto approvato dal Consiglio Regionale FIDAL Campania su proposta del Fiduciario Tecnico Regionale riunitosigiovedì 22 luglio.

Quest’anno ritorna ilraduno per le categorie cadetti/e che sarà coordinato dai tecnici decisi dal Settore Tecnico Regionale, (gli atleti dovranno preparare i campionati italiani individuali e per regioni di ottobre), nell’idea di allargare la partecipazione si è deciso di stabilire 3 fasce di contribuzione .

La fascia A composta da atleti convocati dal Settore Tecnico del C.R Campano parteciperà con un contributo organizzativo di Euro 30 , la fascia B verserà una somma pari al 50% del costo totale del soggiorno (60 Euro) , la fascia C composta da atleti senza minimo potrà partecipare pagando l’intero importo di 3 giorni in pensione completa e orari di allenamento al campo 120 Euro, sarà prevista inoltre una agevolazione per i Tecnici Sociali (1 per Società) in regola con il tesseramento per il 2021 con una spesa pari al 50% del costo del soggiorno (60 Euro).

Gli atleti inseriti in fascia A sono quelli che hanno una prestazione entro i primi 100 della graduatoria nazionale di categoria e sono:

Cadetti Fascia A – Gargiulo Antonio (Enterprise) – Gitano Ferdinando (Atl. Leggera Portici)-Saltalamacchia Andrea Dharma (Atl. Virgiliano)-Cantalupo Massimo (Atl Agropoli)-Capanna Vincenzo (Atl Aversa)-Cecere Giuseppe (Caivano Runners)- Capogrosso Francesco (Caivano Runners) –Mele Pio Rolando (Ideatletica Aurora)-Sposato Simone (CUS Napoli) –Masi Vittorio (Ideatletica Aurora)-Masucci Andrea (Ideatletica Aurora)-Baia Francesco (New Atl. Afragola)-Russo Tommaso (Libertas Amatori Benevento)-Cavallaro Marco (Atl. Scafati)-Colella Giorgio (Budokan Portici)-Campanile Salvatore (Hinnaatl. Sant’Antimo)

Cadette Fascia A Giordano Giulia (Hinna Pol. Annunziatella)-Trotta Alicya Maria (Ideatletica Aurora)-Giannotti Valeria (Caivano Runners)-Santonicola Licia (Ideatletica Aurora)-Maffettone Milena (Ideatletica Aurora)-Mosca Giovanna Teresa (Atl. Scafati)-Cavallo Naike (Ideatletica Aurora)-Di Biasi Velia (Alt. Agropoli)-Salvati Chiara (Ideatletica Aurora)-Saccomanno Chiara (Lib. Amatori Benevento)-Di Palma Maria Teresa (Ideatletica Aurora)-WojcikoskiMalinka (Ideatletica Aurora)-Truono Francesca (Ideatletica Aurora)

Gli atleti delle fasce B e C che hanno i seguenti minimi

Cadetti Fascia B Fascia C Cadette Fascia B Fascia C 80 9”77- 10”10 10”11 in poi 80 10”61-11”30 11”31 in poi 300 Da 39”06 a 41”50 41”51 in poi 300 43”3 a 47”00 Da 47”01 in poi 1000 2’50”1 a 3’00 3’00”1 in poi 1000 3’12”01- 3’28”00 3’28”01 in poi 2000 6’25”1 a 6’56 6’56”1 in poi 2000 7’28”01- 7’50”00 7’50”01 in poi 1200 st 3’56”1 a 4’02” 4’02”1 in poi 1200 st 4’40”01-5’00”00 5’00”01 in poi 100 hs Da 15”61 a 18’0 18”01 in poi 80 hs 14’01-16”00 16”01 in poi 300 hs Da 45”12 a 52”00 Da 52”01 in poi 300 hs 52”01-55”00 56”01 in poi Alto 1,55-1,59 < 1,55 Alto 1,44-1,35 <1,35 Lungo 5,30-5,51 <5,29 Lungo 4,79-4,50 <4,40 Triplo 10,11-10,69 <10,11 Triplo 9,68-9,15 <9,15 Asta Asta Peso 9,50-10,34 <9,50 Peso 9,00-8,30 <8,30 Disco 23,30-20,00 <20,00 Disco 20,00-24,99 <20,00 Giavellotto 26,00-31,00 <26,00 Giavellotto 24,50-26,00 <24,00 Martello 22,00-28,00 <28,00 Martello 24,50-26,49 <24,50 Prove Multiple 2600-2300 <2300 Prove Multiple 2200-2000 <2000 Marcia 30’00” a 32’00” 32’00”1 in poi Marcia 17,01 – 20,00 20’00”1 in poi

Le adesioni vanno inviate alla mail preprun@gmail.com con l’indicazione del nome cognome e società con relativa prestazione tecnica verificabile sulle graduatorie online entro il giorno 6 agosto.

I posti disponibili sono solo 70 e saranno decisi dal Settore Tecnico in funzione delle fasce di rendimento.

Il giorno 8 agosto verrà diramato con comunicazione ufficiale l’elenco dei partecipanti alle società.

Le società degli atleti e tecnici sociali convocatinelle rispettive fasce dovranno effettuare il pagamento con bonifico Bancariosu Iban C.R. Campano Fidal : IT 54 Q 01005 03412 000000002113 entro l’11 agosto sul conto corrente ed inviare copia della ricevuta a fidalcampania@libero.it. °/°

Riassumendo il costo per le 3 fasce ed il tecnico sociale sarà:

Fascia A: 30 Euro

Fascia B e tecnici sociali: 60 Euro

Fascia C: 120 Euro

La lettera di convocazione con l’orario, il luogo di incontro ed il programma del raduno sarà inviata entro il 20 agosto alle società degli atleti partecipanti che avranno effettuato le operazioni di versamento del bonifico entro la data prevista del 10 agosto.

Si ricorda che sarà obbligatoria la presentazione al primo giorno di radunoai Referenti di settore del collegiale la certificazione green pass o un tampone rapido eseguito 48 ore prima del raduno e la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' con l’AUTOCERTIFCAZIONE COVID compilata a firma dei genitori dell'atleta minorenne accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del genitore.

allegato programma tecnico

