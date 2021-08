Prosegue il raduno Cadetti in Irpinia 29 Agosto 2021



29 Agosto 2021





style="text-align: justify;">Ariano Irpino - É iniziato ieri il raduno della rappresentativa regionale Cadetti e Allievi che sotto la guida attenta del Fiduciario Tecnico Giuseppe Ifigenia, unitamente allo staff composto da tecnici dei vari settori, vede impegnati gli atleti più promettenti della Campania. "Un momento di aggregazione che mancava da diversi anni - ha detto il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Bruno Fabozzi - che ci darà indicazioni in merito alla partecipazione dei nostri giovani atleti ai prossimi campionati italiani di categoria previsti a Parma per il primo week end di ottobre. Ringrazio i tecnici e le società che con spirito di collaborazione contribuiscono a far crescere il movimento in Campania. Questo è il primo raduno ma sicuramente non sarà l'ultimo perché crediamo molto in questi momenti di confronto e di crescita non solo sportiva e tecnica ma anche umana".



I.C.