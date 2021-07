OTTO VOLANTE - Il

04 Luglio 2021

di Campania







ZANE WEIR - nasce in Sudafrica, ha avuto l'elegibilità dalla IAAF prprio in questa stagion per il nonno materno di origini triestine. Una laurea in Contabilità Finanziaria. Si sta attestando nel getto del peso su misure intorno ai 21 metri, canotta Enterprise sport&service.



FRANCESCO FORTUNATO - nasce ad Andria nel 1994 e dal mezzonfondo passa alla marcia, nell'epoca d'oro della marcia pugliese. Ben 14 titoli italiani, di recente CAmpione Assoluto sulla 10 su strada a Rovereto. Anche lui arriva all'Enterprise sport&service di Benevento. Oro ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi.



TEODORICO CAPORASO - nasce a Benevento , ma solo a 17 anni, dopo una esperienza nel nuoto, approda alla Liberta Benevento di Gianni Caruso, dove lo segue Roberto Sanginario prima e Diego Perez dopo.

Quinto ai Campionati del Mondo sulla 50 km.



RAPHAELA LUKUDO - di origini sudanesi, nasce ad Aversa nel 1994, SI forma nella società MOllificio Modenese di Ciittadella, dove inizialmente emerge nelle prove multiple. Oggi è una delle migliori quattrocentiste italiane, tesserata per l'Esercito



YADISLEIDY PEDROSO - nasce a Cuba, poi approda a Salerno (Salerno Running Club). Subito il 6 aprile del 2013 stabilisce a Caserta (Stadio PInto) il primato mondiale sui 200 hs con 24"8. Passa al CUS Pisa ed oggi è nell'Aeronautica, dove coltiva i suoi 400 ostacoli.



DARIYA DERKACH - Nasce nel 1993 in Ucraina nello stesso anno si stabilisce a Pagani. Tesserata per la VIS Nova di Giovanni Ferrigno. Da subito multiplista e saltatrice in estensione. Nel triplo oggi è la quarta italiana di sempre.



A questi ragazzi vanno i migliori auguri dell'ATLETICA CAMPANA.