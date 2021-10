Nella nuova pista di Nocera Inferiore assegnati i C.R.I. Ragazzi/e ed Esordienti /e

Allegato i risultati completi delle categorie Ragazzi/e ed Esordienti m/f

17 Ottobre 2021

Nella nuova pista di Nocera Inferiore assegnati i Titoli Regionali Individuali dei Ragazzi/ ed Esordienti/e

Nocera Inferiore.-Nel weekend all’insegna dell’Atletica regionale giovanile. Sabato pomeriggio e domenica mattina lo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore è stato protagonista delle 2 giornate di gara dei Campionati Regionali Individuali delle categorie Esordienti m/f-Ragazzi/e. L’Impianto nocerino ha registrato il taglio del nastro per la nuova pista di atletica. Nel corso della prima giornata di gara è stato inaugurato il rinnovato manto della pista allo stadio San Francesco della città salernitana. Nella categoria Ragazzi protagonista il giovane Antonio Di Palama(Ideatletica Aurora)che conquista il doppio Titolo Regionale nel Peso con un getto di 14,80 e nel Vortex con un lancio di 64,33. Anche tra le Ragazze si è registrato il doppio Titolo Regionale di Alessandra Falco(Caivano Runners) nel Peso(7,58) e nei 1000m con il tempo di 3’28”9. Ancora tra le Ragazze bis Titolo di Giorgia Santonicola(Ideatletica Aurora) nel vortex(38,67) e nei 60hs con il crono di 10”6.

Ancora trai Ragazzi doppietta di Titoli Regionale di Giuseppe De Matteo(Atletica Marcianise)nei 1000m (3’13”6) e nell’Alto con l’asticella posta a 1,40. Nella categoria Ragazzi il team Budokan Club Portici coglie i Titoli Regionali nei 60m con Vittorio De Feis(7”8) e nella 4x100(Mauri Moccaldi Ruggiero-Gabriele Raina-Simone Scognamiglio-Vittorio De Feis) con il crono di 56”0. Ancora tra i Ragazzi Titoli nel Lungo di Jacopo De Lucia(Reggia Power) con un balzo di 4,76; nei 60hs di Manuel Mattei(Ideatletica) con il crono di 9”6 e nella 3x800 della formazione dell’Atletica Marcianise(Antonio Corcione-Emanuele Palma-Giuseppe De Matteo) con il tempo di 8’14”2. Nella categoria Ragazze in vetrina nei 60m la posillipina Renata Signorini(Atletica Virgiliano)con il crono di 8”7.

Il team Hinna S.Antimo tra le Ragazze ha messo in bacheca i Titoli: nel Lungo con Sabrina Patierno(3,60) nella Marcia Km2 con Alessandra Bellotti(12’54”3) e nella 3x800( Sabrina Patierno-Flavio Stasio-Alessandra Bellotti) con il tempo di 9’53”6; nella 4x100 (Maria Tesesa Salzillo-Francesca Diana-Fati Concetta Schiavone-Soraya Iavarazzo) con 1’00”5 ed ancora nell’Alto Ragazze il doppio primo posto sul podio di Teresa Corvino e Maria Mastroianni(Arca Atl.Aversa)con 1,20. Nella categoria Esordienti femminili si è registrato il doppio Titolo Regionale di Alice Barile(Montemiletto Team Runners)nei 600m( 1’57”0) e nei 50m con il crono di 7”6. Anche Serena Montuori(Atletica Scafati) ha conseguito il doppio Titolo nell’Alto(1,23) e nei 50hs con il crono di 8”4. Titolo Regionale Ragazze nel Vortex per Ana Julia Salerno(Isaura valle dell’Irno) con la misura di 25,28; per i colori dell’Arca Atletica Aversa si sono registrati i Titoli Regionali nel Lungo per Sara Simeone(3,44) e nella 4x100(Maria Laura Gallo-Federica Bottiglieri-Sara Simeone-Giada Puzzi) con il crono di 1’12”0. Negli Esordienti maschili doppio Titolo nei 50m con Giuseppe Megna(Enterprise Young) e Vittorio Moscarielleo(Delta Ebolitana Valle Sele) entrambi con il crono di 7”8. Il team SS Salvatore di Baronissi si aggiudica i Titoli Regionali nei 50hs con Alfonso Sessa(8”9); nel Lugo con Federico Forte(3,88) e nelle staffette 4x100(Federico Forte-Paolo Marra- Alfonso Sessa-Francesco Marcellino) con 1’03”7 e 3X600 con la stessa formazione con il tempo di 7’02”0. Infine nel vortex Esordienti maschili Titolo per Luigi Giannotti(Caivano Runners) con 19 metri e nei 600m con Samuele Calvanese(New Atletica fragola) con il tempo di 2’32”2.

Enzo Miceli

Allegati i risultati completi