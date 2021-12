Nella 7^"Corriamo Saviano" successo di Hicham Boufars e di Elvaine Nimbona

Assegnati anche i Titoli Regionali Assoluti e Master

05 Dicembre 2021

di Campania



Saviano. Le strade di Saviano domenica 5 dicembre 2021 hanno ospitato la 7^ edizione della “CorriAmo Saviano”, gara podistica su strada di 10 chilometri organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Saviano. La gara era valida quale prova unica del campionato regionale individuale Fidal su strada sui 10 km . La gara si è sviluppata su un percorso pianeggiante e veloce di 10 chilometri precisi con partenza e arrivo in Corso Italia omologato dai giudici della Federazione. La gara in campo maschile ha registrato il successo del marocchino Hicham Boufars(International Security Service) che ha bloccato il cronometro sul tempo di 29’32” precedendo al traguardo in volata Onesphore Nzikwinkunda(Caivano Runners) con il crono di 29’33” e per la terza posizione Gilio Iannone(Carmax Camaldolese) con 30’16”. Al quarto posto è giunto Soufiane El Aoufi(Caivano Runners) che con il tempo di 30’44” ha prevalso su Raffaele Giovannelli(International Security Service) con 30’53” ed Ismail Adim(Caivano Runners) con 30’54”. Nella gara femminile il successo è andato alla burundese Elvaine Nimbona(Caivano Runners) che con il tempo di 35'12” si è imposta nettamente su Eleonora Bazzoni(Romatletica) con 37’45” e Sabina Doronzo(Alteratletica Locorotondo) con 37’51”.Al quarto posto si è classificata Francesca Maniaci(Caivano Runners) che con 38’05” ha relegato nell’ordine Filomena Palomba(Running Club Napoli)con 38'48” e Grazia Razzano(Caivano Runners) con il tempo di 39’33”.

Nelle varie categorie federali assegnato anche i Titoli Regionali: SF: Filomena Palomba(Running Club Napoli) 35’12”; PF: Stefania Tascione(Arca Atletica Aversa)42’45”; SM: Raffaele Giovanelli(International Security Service) 29’32”;PM: Giovanni Desiderio(Angri Runner Club) 36’53”. Nella categorie Master maschili nell’ordine assegnato le maglie di campione regionale: SM35: Gilio Iannone(Carmax Camaldolese)30’16”; SM 40: Vincenzo Falco(Caivano Runners) 32’41”; SM45: Salvatore Di Franco(Podistica Il Laghetto) 37’07”; SM 50:Pasquale Iapicco(Caivano Runners)33’42”; SM55: Vincenzo Della Rocca(Podistica Cava Picentino Costa Amalfi)36’45”; SM60:Francesco Maiorca(Podistica Normanna) 40’50”; SM65: Mario Vernacchio(Montemiletto Team Runners) 40’57”; SM 70:Francesco Aucelli(Napoli Running) 44’31”;SM75: Gerardo Tarantino(Am.Podismo Benevento)46’51”; SM85: Giuseppe Del Giudice(Podistica Vesuviana) 1h11’17”. Nelle categorie Master Femminili i Titoli Regionali: SF35: Francesca Apicella(Pod.Cava Picentini Costa Amalfi) 41’37”; SF40: Maria Eleonora Mennillo(Caivano Runners) 38’05”; SF45:Francesca Maniaci(Caivano Runners) 38’05”; SF50: Adriana Scognamiglio(Podistica Il Laghetto)50’38”; SF55:Maria Verolla(Runlabliterum Albano Briano)46’23; SF60: Rosa Russo(Podistica Normanna)52’50”; SF65:Immacolata De Paolo (Podistica Il Laghetto) 53‘28”; SF75: Celeste Raffone(Gioiatletica San Marcellino) 1h147”. Nella classifica di società master maschile Titolo Regionale per il team Caivano Runners che totalizza 1325 punti precedendo sul podio Carmax Camaldolese (p.1323) e Podistica Normanna con 1233 punti. In campo master femminile ancora un Titolo Regionale per la compagine del Caivano Runners che ottiene 1068 punti precedendo sul podio la Podistica Normanna(p.1056) e la Podistica Il Laghetto con 535 punti.

Enzo Miceli