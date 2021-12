Nel weekend l'Atletica Regionale in scena al Palavesuvio con il primo appuntamento Indoor

10 Dicembre 2021

Napoli.- Nel weekend di sabato e domenica 11/12 dicembre il Palavesuvio riapre le porte alla regina “Atletica Leggera” con un programma di qualità riservato alle categorie Promozionali e Assoluti. Dopo questo appuntamento inaugurale, il Comitato Regionale Campano, ha già programmato altri appuntamenti. Il Pavesuvio, impianto Indoor di Ponticelli fu’ inaugurato nel1994 con sede di tanti appuntamenti regionali e nazionali.

In questo fine settimana andrà in scena nell’impianto di via Argine a Ponticelli la Manifestazione Regionale “open” riservata alle categorie giovanili ed assoluti. La manifestazione è organizzata dall’ente sportiva A.S.C. e dal Comitato Regionale della Fidal Campania. Sulla pista (160m) e sulla pedana dei salti in estensioni sono iscritti 218 atleti. In gara 98 atleti assoluti m/f- 67 cadetti/e e 53 esordienti m/f. Nella categoria assoluti maschili ai blocchi di partenza dei 60m tra i più accreditati Ugo Assanti(Arca Atletica Aversa) e il veterano Mario Longo della Vis Nova. Nei 400 al via l’allievo Giovan Battista Maietta (Atletica Marcianise) e negli 800m. Carmine Luce dell’Isaura.

Nel settore Assoluti femminili nei 60m e 200m iscritta la siciliana Gaia Maria Denaro(Atletica Iblea 2012), Nella gara dei 400m ed 800m la napoletana Sara Smelzo del team Hippos C.F. Tra i Cadetti in gara sui 1000m Vincenzo Capanna(Arca Atl. Aversa) e nei 300m il posillipino Andrea Saltalamacchia dell’Atletica Virgiliano. Nei 300m Cadette al via Giulia Giordano(Hinna Annunziatella) e nei 1000m Maria Grazia Zacchia dell’Atletica Aversa.Il ritrovo giuria e concorrenti per sabato è fissato alle ore 14,15 ed inizio gara alle ore 15,00 con i 60m ragazze ed il Triplo femminili. Nella seconda giornata di domenica il ritrovo giuria e concorrenti alle ore 8,30 e la prima gara alle ore 9,15 con i 2 Km di Marcia di tutte le categorie ed il Lungo Cadette e Femminili.

Enzo Miceli

