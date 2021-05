Nel weekend del 22/23 maggio al Campo CONI di Avellino Manifestazione di Interesse Nazionale

20 Maggio 2021

Napoli.-Ancora un doppio appuntamento di Atletica al Campo CONI di Avellino nel prossimo fine settimana. Nel weekend di sabato e domenica 22/23 maggio nell’impianto irpino è in programma la Manifestazione di Interesse Nazionale con le categorie master /allievi /junior maschili e femminili. Le categorie master non con il classico CdS della Fase Regionale, prova unica per la finale nazionale del CdS, ma solo un programma completo. Tutti a raccogliere punti per i CdS ma anche a cercare di raggiungere i minimi per i tricolori individuali. Gli atleti impegnati nella manifestazione gareggeranno con i proprio attrezzi ed ostacoli previsti per le rispettive categorie. Un appuntamento di atletica che registra nelle 2 giornate un bel record di 655 atleti gara. Una grande partecipazione di atleti, provenienti oltre dalle società campane, anche da alcune società del Lazio, Basilicata,Calabria,Emilia e persino dalla Valle d’Aosta.

Nella lista dei partecipanti i più forti atleti master di categoria delle società campane tra cui da segnalare i martellisti Giovanni Mondanaro e Patrizia Aletta del team Arca Atletica Aversa e l’ostacolista Fausto Cozzolino dell’Atletica Posillipo. Nel programma tecnico della manifestazione irpina anche le categorie Juniores ed Allievi/e tra cui la partecipazione degli Juniores Antonio Verruso(Lib. Am.Atl. Leggera BN) impegnato nei 100m e nei 400m Marco D’Amico dell’Atletica Portici. Nella categoria Allievi/e in gara Alan De Luca(Atletica Portici)nei 100m e l’Allieva Maria Francesca Scarano(Am.Atl.Napoli) nei 200m.

Per problemi relativi al Protocollo per la sicurezza e prevenzione del rischio di diffusione del Covid, si avvisano gli atleti che dovranno entrare nell’impianto a partire da 1h e 30 minuti dall’inizio dell’orario della propria gara. L’uscita dallo deve avvenire obbligatoriamente fino a 30 minuti dopo la fine della propria gara.

Nella prima giornata di gara di sabato il ritrovo Giurie e Concorrenti è fissato alle ore 14,45 con la conferma delle gare degli ostacoli, Martello F. ed Alto M. La seconda giornata di Domenica il Ritrovo Giuria e Concorrenti è fissato alle ore 14,30 con la conferma delle gare degli ostacoli e Martello M. ed Alto F.

Allegato gli iscritti e la modulistica, il programma tecnico/orario definitivo

ENZO MICELI