Nel weekend al Campo Sportivo Virgiliano la Manifestazione di Preminente Interesse Nazionale

01 Luglio 2021

Napoli.-Nel weekend di sabato e domenica 3/4 luglio al Campo Sportivo Virgiliano la Manifestazione di Preminente Interesse Nazionale con diversi atleti provenienti dai paesi dell’Est Europa. Nel programma tecnico sono iscritti complessivamente circa 340 atleti gara. Nel settore maschile nutrita la rappresentanza di atleti di valore del team Arca Atletica Aversa. La formazione aversana schiera tra i più accreditati nei 100m Janis Mazitis(11”02) e nei 200m Valerijs Valinscikovs (21”91). Ai blocchi di partenza nei 400m e negli 800m Austris Karpinskis(48”40). Nei 1500m e 5000m il team normanno si affida a Dmitrijs Serjogins e nei 3000siepi ad Edgards Sumskis. Il team Arca Atletica Aversa nelle gare degli ostacoli ai blocchi di partenza Marins Grenins(110hs) e nei 400hs ad Etjens Viktors Belasovs. Nei concorsi per la formazione aversana ne Lungo schiera Edvins Hadakovs e nel Triplo Maris Grenins. In pedana nel lanci la formazione aversana conta nel Lanci di Antonio Laudante(Disco-Peso) e nel Martello di Giovanni Mondanaro. In gara nell’Alto assoluti per i colori dell’Atletica Agropoli in pedana Raffeek Mohame Mohammudu(2 metri) e nel Giavellotto per il team Centro Atletica Salus Simone Cuciniello accreditato di 60,97. Anche nel settore assoluti femminile protagoniste le atlete dell’Est Eurora con Krista Spruse nei 100m e giavellotto e nei 5000m con Kitija Valtere. Nelle gare di velocità sulla pista di Posillipo in gara nei 100m Maria Francesca Scarano(Am.Atl.Napoli) e nei 200m Simona Senatore dell’Atletica Agropoli.Il ritrovo giuria e concorrenti per sabato 3 luglio alle ore 15,45 con la conferma gara ad ostacoli-Asta M-Martello F-Alto F. Il ritorno della 2^ giornata di domenica è fissato alle 15,30 con la conferma della gara degli ostacoli-Asta-Disco.

Enzo Miceli

