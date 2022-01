Nel Palavesuvio di Ponticelli è ritornata l'Atletica Indoor con i C.R.I. delle categorie assoluti

Nelle 2 giornate di gara assegnati i Titoli Regionali Seniores/Promesse/ Juniores/Allievi

16 Gennaio 2022

Napoli.- L’Atletica Regionale Indoor è ritornata al Palavesuvio di Ponticelli con i Campionati Regionali delle categorie Assoluti m/f(senior/promesse /junior/allievi) ed anche alcune gare di contorno Esordienti/Ragazzi/cadetti (m/f). La manifestazione è stata brillantemente organizzata dalla Fidal Campania. Nelle due giornate di gara protagonista tra gli Assoluti maschili dai blocchi di partenza Ciro Riccardi(Enterprise Sport & Service) con i Titoli Regionali conquistato nei 60m( 7”01) e nei 200m con il crono di 23”24. Nei 60m hanno conseguiti i Titoli di Categoria: Promesse Antonio Verruso(Lib. Am.Atl. LeggeraBN) con crono di 7”15; tra gli Juniores Gerardo Petretti(Ideatletica) con 7”19 e tra gli Allievi Lorenzo Tecce(Lib. Am.Legera BN) con il crono di 7”51 Nei 60m protagonista la posillipina Beatrice Avino(Atletica Agropoli) che si aggiudica il doppio Titolo Assoluto ed Allieve con il crono di 7”87. Nei 60m Juniores si afferma la napoletana Maria Francesca Scarano(Am.Atletica Napoli) con il crono di 8”03. Nella gara dei 60hs maschili doppio titolo regionale per Luigi Lettieri(Atletica Agropoli) con il crono di 8”86 e tra gli Juniores il suo compagno di team Ruben Del Pezzo(9”22) e nella categoria Allievi Donato Caputo(Arca Atletica Aversa) con il crono di 9”01. Nei 60hs Ass. /Allieve doppio Titolo per Beatrice Avino(Atletica Agropoli) con il crono di 9”59.

Nei 400m i Titoli tra gli Assoluti ad Umberto Galasso(Atletica Agropoli) con 53”43; tra le Promesse ad Alfredo Ocone(Atletica Virgiliano) con 58”61 e tra gli Juniores Antonio Pastore(Running Club Napoli) con 54”35. Nei 400m femminile doppio titolo Ass./JF di Nadia Contino(Running Club Napoli) con 1’02”18 e tra le Allieve Elisa Trotta(Ideatletica) con 1’02”21. Nei 1500m doppio titolo regionale ASS/AM per Alessandro Porricelli(Atletica Leggera Portici) con il tempo di 4”21” 37. Tra le Promesse Titolo nei 1500m per Antonio Panico(Atl. Teverola) con 4’41”87. Nei 1500m femminili si aggiudica il doppio Titolo ASS./JF per Annamaria Naddeo(Running Club Napli) con il tempo di 4’56”74. Nella gara del Triplo doppietta di titolo (ASS./PM) per Matteo Romano(Atletica Agropoli) con la misura di 15,07. Tra gli Juniores Titolo per Domenico Della Corte(Arca Atl.Aversa) con la misura di 14,47 e tra le Allievi del sannita Tommaso Russo(Lib. Am.Atl Leggera BN)con 12,89. Nel Triplo femminile doppia affermazione nella categoria ASS /AF per Naike Cavallo(Ideatletica ) con la misura di 10,27. Nella gara dei 3000m Titolo Assoluto maschile per Michele Caggiano(Running Club Napoli) con il tempo di 8’52”25 e tra le Promesse Domenico Caracciolo(Enterprise Sport & Service) con 9’18”89 e tra gli Juniores Yassine Metraoui(International Security Service) con 9’19”94. Nei 3000m femminili ancora un doppio Titolo Regionale ASS/JF per la salernitana Annamaria Naddeo(Running Club Napoli) con il tempo di 11’15”69 e tra le Allieve Titolo per Anita Ilaria Vignola(Arca Atl. Aversa) con 12’10”22.

Negli 800m ancora un doppio Titolo per Alessandro Porricelli(Atletica Leggera Portici) con 2’04”63. Titolo Promesse per Roberto Adduono(Ideatletica) con 2’14”95 e tra gli Juniores per Giuseppe Cuorvo(Running Club Napoli) con 2’13”74. Negli 800m femminili doppio Titolo(Ass/AF) per Elisa Trotta(Ideatletica Aurora) con 2’34”06. Nella Marcia dei 3000m Titolo per Anna Savarese(Arca Atl.Aversa) con il tempo di 14’52”7. Nella gara del Lungo ancora protagonista Matteo Romano (Atletica Agropoli).che si aggiudica il doppio titolo (ASS./PM) con un balzo di 6,62. Titolo Juniores nel Lungo per Domenico Della Corte(Arca Atl. Aversa) 6,16 e tra gli Allievi per Davide Cornacchione(Lib. Am.Atl. Leggera BN) con 4,87. Nel Lungo donne doppio Titolo (ASS./AF) per Naike Cavallo(Idatletica)con 4,53 Nella specialità dell’Alto (Ass./JM) doppio Tritolo per Ruben Del Pezzo(Atl. Agropoli)con 1,84. Nell’Alto Promesse Titolo per Cosimo Magliano(Carmax Camaldolese) con 1,65 e tra gli Allievi Tommaso Russo(Lib. Am.Atl BN) CON 1,68. Nell’Alto Femminile doppio Titolo(Ass,/AF per Serena D’Avino(Atl. Agropoli) con 1,48. Nelle gare di contorno giovanili da segnalare il posillipino Andrea Saltalamacchia (Atletica Virgiliano) nei 60m(7”80). Nei 1000m Antonio De Matteo(Atl. Marcianise) con 3’01”37 e nei 1000m Cadette Alicya Trotta(Ideatletica) con 3’21”44. Tra i Ragazzi Giuseppe De Matteo(Atletica Marcianise) con il doppio primo posto nei 60(9”02) e nei 600m con il tempo di 1’45”97. Nella seconda giornata da segnalare i giovanissimi esordienti dai 5 ai 9 anni che si sono esibiti nel circuito Promoatletica.

Enzo Miceli

Allegato i risultati completi