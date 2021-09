Nei C.R.I.Cdetti/e disputati al Campo Virgiliano in evidenza Gargiulo,Gitano,Masucci,Russo, Giordano, Maffettone

14 Settembre 2021

di Campania



Nei C.R.I. Cadetti/e disputati al Campo Virgiliano in evidenza Gargiulo,Gitano,Masucci,Russo,Giordano,Maffettone

Napoli.- Il Campo Sportivo Virgiliano ha ospitato le 2 giornate di gare dei Campionati Regionali Individuali Cadetti/e. I giovani atleti impegnati, oltre alla conquista di posti da podio,anche per la rappresentativa campana ai prossimi Campionati Italiani in programma il prossimo 2/3 ottobre a Parma. Sulla pista e nelle pedane dell’impianto di Posillipo in evidenza tra i Cadetti il Titolo conseguito negli 80 dal napoletano Antonio Gargiulo(Enterprise Young) con il crono di 9”3. Il doppio Titolo ottenuto da Andrea Masucci(Ideatletica Aurora) nel Lungo con un balzo di 5,60 e nel Peso con un getto di 13,04. Anche il giovane sannita Tommaso Russo(Lib. Am.Atl Leggera BN) si è aggiudicato il doppio Titolo Regionale nel Giavellotto(35,46) e nel Disco con l’ottimo lancio di 38,10.

Tra i Cadetti hanno conquistato i Titoli Regionali:nei 300m Ferdinando Gitano(Atl. Leggera Portici) che con il crono di 38,26 ha avuto la meglio sul posillipino Andrea Saltalamacchia(Atl. Virgiliano) con 38,78; nei 2000m il casertano Vincenzo Capanna(Arca Atl. Aversa) con il tempo di 6’32”33;il team Ideatletica Aurora ha conseguito il doppio Titolo con Pio Rolando Mele nei 300hs(44”05)e nell’Alto con Vittorio Masi con l’asticella a 1,64. Nel Martello Cadetti Titolo per Francesco Baia(New Atl.Afragola) con l’attrezzo a 53,73,nei 1000m Titolo per Giuseppe Cecere(Caivano Runners) con 2’54”8; nei 1200 siepi si è imposto Massimo Cantalupo(Atl. Agopoli) con il tempo di 3’41”4; nella gara dei 100hs Campione Regionale Marco Cavallaro(Atl.

Scafati) con il crono di 15” e nel Triplo Simone Sposato(CUS Napoli) con la misura di 10,64.

Nella categoria Cadette ancora un successo per Giulia Giordano(Hinna Annunziatella) con il doppio Titolo Regionale nei 300m(42”20) e negli 80m con il crono di 10”2. Tra le Cadette doppio Titolo anche per Milena Maffettone(Ideatletica) nei 300hs(50”06) e nel Triplo con la misura di 9,93. Il team Caivano Runners consegue il doppio Titolo Regionale con Valeria Giannotti nei 2000m(7’29”80) e nei 1000m con il tempo di 3’21”2. La compagine dell’Ideatletica Aurora mette il timbro negli 80hs con Chiara Salvati(13”2); nel Lungo con Naike Cavallo (4,759 e nel Giavellotto con Malinka Wojcikoski con un lancio di 40,76. Nei 1200siepi titolo per Sabrina Pezzella(Caivano Runners) con il tempo di 4’41”0 e nel Disco con Chiara Saccomanno(Lib. Am.Atl. Leggera BN) CON 31,08

Enzo Miceli

Allegato i risultati