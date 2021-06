16 Giugno 2021

di Campania





Quarta piazza con 880 punti per Amedeo Perazzo (Riccardi Milano) che vince i 400 metri con 48"71 e Ciro Riccardi (Entrprise Sport&Service Benevento) che corre i 200 in 21"83..

Segue con 871 punti sui 100 metri Nicholas Artuso (FFGG) corsi in 10"82, settimo con 861 punti Vito Incantalupo (Enterprise Sport&Service Benevento) con 49"04.

Ottavo con 820 punti Antonio Verruso (Libertas Benevento) che corre i 100 metri in 11"01.

Occhio particolare alle gare Cadette dove due lanciatrici fanno il boom , in primis la giovane giavellottista Malinka Wojicikoska (Ideatletica Salerno) che fa atterrare il suo giavellotto a 40,37 e Chaira Saccomanno ( Libertas Benevento) che lascia il peso a 11,49, per loro due 983 e 889 punti (Tavelle Giovanili naturalmente)