MONDO MASTER - Titoli regionali CdS M/F all'Arca Atletica Aversa

11 Giugno 2021

di Campania



L'operazione avviata certosinamente dal tecnico Carmine Gambino va a buon segno con punteggi anche importanti per la successiva partecipazione alle finali nazionali.

In chiave maschile prima l'Arca Atletica Aversa con 11.114 punti, alle sue spalle la Vis Nova Salerno con 9.393 punti, quindi l'Atletica Posillipo che si ferma a 7.574 punti.

In chiave femminile doppietta per l'Arca Atletica Aversa che vince con 9.832 punti, davanti alla Vis Nova Salerno (8.133 punti) e all'Atletica Posillipo (6.002). Nessuna altra società ha presentato l'autocertificazione necessaria per qualificarsi. Ora si attende il responso della FIDAL nazionale.