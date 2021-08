Legnante argento nel disco paralimpico

31 Agosto 2021

di Campania



Dichiarazione di Assunta Legnante dopo l'argento conquistato nel lancio del disco:“Provo rabbia. Ci ho provato fino alla fine. Ho fatto due record europei, ho fatto finalmente 40 metri in gara, sono andata vicina al record del mondo e lei ha dovuto fare il record del mondo per battermi. Questa è l’unica cosa che mi rasserena. Ho fatto tre Paralimpiadi nel disco, a Londra ottava, a Rio quarta e qui almeno me la sono giocata per l’oro. Al Mondiale di Kobe del prossimo anno si riproporrà una nuova sfida dove andrò a difendere il mio titolo e soprattutto a prendermi il record del mondo. A questo punto ci credo, siamo lì. Vorrei ringraziare chi ci ha ospitato a Sendai per il raduno pre-paralimpico perché siamo stati benissimo. Anche quegli allenamenti sono serviti ad arrivare qui nel modo giusto.”La gara è stata vinta da Liangnin Zhang con il nuovo record del mondo di 40,83, primato europeo per Assunta Legnante con 40,25.