Le piccole e belle perle del Cilento

ong>La Transmarathon da sempre con regista Roberto Funiciello, anche per questa edizione ha declinato l'inscindibile unione tra paesaggio e natura, il tutto per un'esaltazione del Cilento che non ha eguali.

Si è partiti da Piano Vetrale, frazione di Orria, 270 abitanti, oggi il paese dei murales che avvio il pittore siciliano Pino Grisanti negli anni '70. Oggi la locale Pro Loco tiene una mostr "Pennello d'oro".

Orria , 1010 abitanti, messa a poco più di 500 metri slm.

Quindi Prignano Cilento, 1060 abitanti, la cui denominazione deriva probabilmente dalle pere che si coltivano in quelle terre. Ancora Ogliastro Cilento , il centro più abitato con i suoi 2.261 abitanti e per finire Acquara dove si conclude la manifestzione , con 1.389 abitanti, il suo castello medioevale.

In questi luoghi c'è la pace e il giusto equilibrio tra natura ed esseri umani. Ancora una volta la Libertas Agropoli ha centrato i suoi obiettivi.

