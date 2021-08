La Fidal Campania ha brillantemente organizzato ad Ariano Irpino il Raduno Tecnico Estivo Cadetti/e

Al Raduno, guidato dallo staff tecnico, hanno partecipato circa 40 giovani atleti

29 Agosto 2021

di Campania



Ariano Irpino.- La Fidal Campania Presieduta da Bruno Fabozzi, d’intesa con la struttura tecnica guidata dal Fiduciario Tecnico Regionale Giuseppe Ifigenia, ha brillantemente organizzato e programmato nel periodo da Sabato 28/08/2021 a Martedì 31/08/2021 presso l’Arena Pietro Mennea di Ariano Irpino un raduno tecnico residenziale in previsione del Criterium Nazionale per Regioni in pista valido anche come Campionato Italiano Cadetti in programma a Parma il 2/3 ottobre.

Un raduno alfine di consentire la migliore riuscita di questa importante iniziativa per la partecipazione della rappresentativa campana. Al Campo Arena Pietro Mennea Ariano Irpino hanno partecipato circa 40 giovani atleti dei team Enterprise Young, Atletica Virgiliano,Hinna Annunziatella,Atletica Marcianise,Ideatletica Aurora, Montemiletto Team Runners,,Caivano Ranners,Hinna S.Antimo, Arca Atletica Aversa,New Atletica Afragola, Lib. Am.Benevento,Atletica Scafati. I giovani atleti si sono radunati sulla pista e pedane di Ariano Irpino dalla velocità ai lanci, dal mezzofondo ai Salti.

I Cadetti/e della Campania guidati dallo staff tecnico hanno potuto effettuare allenamenti leggermente fuori dagli schemi abituali che ripercorrono quotidianamente coi tecnici di riferimento e soprattutto hanno avuto modo di confrontarsi e socializzare con i loro “colleghi” di categoria. Alle varie specialità di Atletica, gli allenamenti sono stati guidati e coordinati dai vari responsabili di settore: Ottone Amore per la velocità;Cosimo Melchionda per i Salti in estensione; Massimo Santamaria e Peppe Ifigenia per il mezzofondo; Elio Cannalonga per il Giavellotto; Giuseppe Falciano ed Agostino Scebi per le Prove Multiple. Al Raduno Tecnico hanno collaborato anche i tecnici Sociali Ilario Capanna, Giuseppe Biello, Angelo Garofalo.

ENZO MICELI