L'eco di Ariano Irpino

21 Giugno 2021

di Campania



Ciao a tutti,

nella giornata di ieri, si è svolto il Trofeo per Rappresentative città di Ariano Irpino (AV), cui hanno preso parte oltre alla Campania, la Basilicata, la Calabria, il Lazio, il Molise e la Puglia, riservato alle categorie Cadetti/e ed Allievi/e.

Nonostante il grandissimo caldo che ci ha accompagnato per tutta la giornata, la manifestazione è andata avanti liscia e senza alcun intoppo, grazie ad un'attenta Organizzazione che non ha lasciato nulla al caso, ogni ingranaggio ha funzionato al meglio, all'interno del quale ogni singolo Giudice ha dato il massimo ed i risultati si sono visti, bastava vedere il volto di Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici e Volontari, tutti con il sorriso che traspariva dagli occhi (purtroppo le mascherine impedivano di vedere il resto del viso), e quando tutti sono contenti, vuol dire che si è lavorato bene e la stanchezza non si sente. Si può e si deve sempre ambire a migliorare, prendiamo questa manifestazione come nuovo punto di partenza.

Grazie a ogni singolo Giudice che ha operato nella Manifestazione, dalla fase di preparazione fino allo svolgimento dell'evento, ma soprattutto Grazie ai Giudici al seguito delle Rappresentative ed ai loro Fiduciari che si sono lasciati coinvolgere in questo progetto, la collaborazione tra Gruppi Regionali, soprattutto tra regioni limitrofe, deve essere un punto importante della programmazione, si è visto in questa manifestazione, una grande collaborazione, tra i Giudici Campani, Calabresi, Molisani e Pugliesi, che ha reciprocamente arricchito gli stessi, grazie al confronto avuto nelle varie giurie, ma anche nella fase pre gara, ci auguriamo questo sia il preludio di una cooperazione costante con scambi reciproci,

Amo ricordare una frase di John Donne "Nessun uomo è un’isola, intero in sé stesso, Ogni uomo è un pezzo del continente. una parte della Terra." Noi siamo un Gruppo, non ci sono e ci devono essere personalismi, tutti siamo fondamentali per la buona riuscita della Manifestazione, se anche uno solo venisse a mancare il risultato finale ne risentirebbe.

Grazie a Tutti e un presto rivederci a Future Manifestazioni.

P.S.: prego i Fiduciari di Calabria e Puglia, di far pervenire questa mail ai propri Giudici.

Giuseppe Roma