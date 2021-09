L'Atletica Outdoor riprende l'attività al Campo Coni di Avellino con le categorie assoluti m/f

02 Settembre 2021

L’Atletica Outdoor riprende l’attività al Campo Coni di Avellino con la Manifestazione di Preminente Interesse Nazionale

In gara 207 atleti di 43 team sia della Campania che di alcune Regioni italiane

Napoli.- L’ atletica Outdoor della Fidal Campania riprende l’attività, dopo la pausa estiva, al Campo Coni di Avellino con le 2 giornate di gara della Manifestazione di preminente interesse Nazionale. Nel weekend di sabato e domenica pomeriggio in gare le categorie Assoluti m/f(Allievi/Juniores/Promesse/Seniores)impegnati con un programma tecnico completo(ad eccezione dell’Asta). Nelle gare dei Lanci gli atleti si cimenteranno con gli attrezzi delle rispettive categorie. Nelle 2 giornate di gara sono iscritti complessivamente 207 atleti gara(148 maschili +59 femminili). Nel programma tecnico sono iscritti 11 Cadetti/e che saranno impegnati nelle gare degli 80m-1000m-1200siepi. Alla competizione irpina partecipano 43 società proveniente oltre da tutte le Province della Campania, ed anche da alcune Regioni Italiane. Nei 100m maschili dai blocchi di partenza Antonio Veneruso(Lib. Am.Benevento)accreditato con il crono di 10”97 e nei 200m il casertano Ciro Riccardi(Enterprise Sport & Service)che vanta il personale di 21”74. Nel giro di pista(400m) al via Umberto Galasso(Atletica Agropoli) con il personale di 50”95 e nel doppio giro di pista(800m) e nei 1500m il pugliese Giancarlo Rosselli(Atl.Eden Exprivia Molfetta) che vanta rispettivamente il personale di 1’54”70 e di 3’52”99. Nei 5000m si assisterà al confronto tra Michele Caggiano(15’07”47) e Marco Vetrano(15’29”51), entrambi del team Running Club Napoli. Nel settore femminile in gara Marilisa Sannino(Running Club Napoli) impegnata sui100m(12”52) e 200m con accredito di 26”33. Nel giro di pista al via Chiara Lanzara(Running Club Napoli)con il personale di 1’00”10. Nelle gare dei 1500m-5000m-3000siepi è iscritta la salernitana Erica Sorrentino del team Pro Sesto atletica Milano. Per accedere all’impianto di Atletica si fa riferimento al PROTOCOLLO pubblicato sul sito PER L’ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SU PISTA DI ATLETICA LEGGERA – INDOOR E OUTDOOR Aggiornamento del 27 agosto 2021.

Enzo Miceli

