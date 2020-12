In webinar Seminario di aggiornamento della formazione del giovane corridore e marciatore

12 Dicembre 2020

Seminario di Aggiornamento di Marcia "Quanti Km?a quanto?” la formazione del giovane corridore e del giovane marciatore

Napoli.-Il Comitato Regionale e il settore tecnico della Fidal Campania ha organizzato in webinar il Seminario di aggiornamento tecnico “Quanti Km? a quanto?: la formazione del giovane corridore e del giovane marciatore”. In collegamento nella veste di conduttore anche il Fiduciario Tecnico Regionale Luciano Caputo che ha presentato il Relatore del Seminario, il Prof. Diego Perez: 58 anni, allenatore specialista di atletica leggera che ha rivestito la guida tecnica per 3 quadrienni l’incarico di Fiduciario Tecnico della Fidal Campania ed ha conseguito inoltre la nomina di allenatore Benemerito dalla FIDAL Nazionale. Un riconoscimento, attribuito con un attestato, che ha valenza onorifica e rappresenta il massimo attestato di merito per un allenatore di atletica leggera, attribuito sulla base del curriculum storico del tecnico, derivante da un’attività di alto livello condotta dal almeno 26 anni con la qualifica di Allenatore Specialista. In particolare, la nomina viene attribuita a tecnici che abbiano allenato atleti di livello internazionale, che abbiano pubblicato articoli di interesse tecnico scientifico per la crescita culturale dell’atletica leggera. Diego Perez nel 2016 ha accompagnato l’atleta Teodorico Caporaso alle Olimpiadi di Rio in Brasile, specialità 50 Km di marcia. In collegamento web il vice presidente della Fidal Campania Ugo De Marsico che ha portato i saluti e gli auguri di buone feste di tutto il Consiglio Regionale della Fidal Campania. In collegamento circa 50 tecnici e allenatori che hanno assistito alla relazione inerente al tema del Prof. Diego Perez. Un momento di incontro e di aggiornamento per tutti gli operatori dell’Atletica Leggera per un progetto finale di ricerca che debba coinvolgere i tecnici ed allenatori delle Società Sportive della Campania. Nel suo intervento il Prof. Perez,ha sottoposto ai presenti in collegamento la relazione sul tema che riguardava la metodologia inerente alla formazione dei giovani atleti del mezzofondo e marcia sia maschile che femminile dell'atletica leggera. Nella Relazione Diego Perez, con l'ausilio di Slide, ha posto il dibattito dello studio dello sviluppo delle capacità motorie dell'atleta. Nella relazione il Prof. Perez ha evidenziato la semantica e la competenza con le varie fasi di distribuzione della gestione dell’allenamento e carichi di lavoro sia per la Corsa che della Marcia, illustrando i principali fattori di prestazioni tecnici-tattici-psicologici. Un rapporto di allenamento rispettando i parametri di età della capacità individuale inerenti alle fasi sensibile dei giovani atleti con le varie tabelle di lavoro annuale, rispettando la componente strutturale, organica e neuro muscolare. Tutto un piano di lavoro riassunto nella potenza aerobica con varie tabelle di mezzi estensivi e intensivi sia nella Corsa che nella Marcia. Al termine della sua relazione Diego Perez ha avuto un proficuo confronto dialettico con i tecnici presenti nel collegamento web.

ENZO MICELI