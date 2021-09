In programma sabato e domenica al Campo Sportivo Virgiliano i C.R.I. Master m/f

23 Settembre 2021

In programma sabato e domenica al Campo Sportivo Virgiliano i C.R.I. Master m/f

In gara anche il recupero degli Juniores/Promesse m/f per l’assegnazione dei Titoli Regionali Individuali

Napoli.- In questo fine settimana l’Atletica Master è impegnata sulla piste e nelle pedane del Campo Sportivo Virgiliano con le 2^ giornata di gara Campionati Regionali Individuali. Nella manifestazione di sabato e domenica pomeriggio nell’impianto di Posillipo in pista e pedane 172 atleti gara impegnati con programma tecnico completo per l’assegnazione dei Titoli Regionali Individuali delle varie categorie Master M/F. Nella rassegna regionale 35 società,oltre della Campania, anche diversi team provenienti da varie regioni italiane. Nel settore master maschile in gara i migliori atleti di categoria tra cui per i colori Arca Atleatica Aversa Davide Muscolo(400m),Luigi Grassia(800m); Angelo Zagaria(Peso-Martello);Onofrio Basilio(100m) ed il multiatleta Antonio D’Errico. Per il team Atletica Posillipo l’ostacolista Fausto Cozzolino e l’altista Franco Scarpato ed ancora per la Vis Nova Salerno Giuseppe Plaitano. In campo Master femminile su tutte la presenza nella SF 50 della “regina dei Lanci” Patrizia Aletta e nella SF 45 Simona Giorgi , entrambe del team Arca Atletica Aversa.

Nel programma tecnico del weekend delle 2 giornate di gara anche il recupero delle categorie Juniores/Promesse per l’assegnazione dei Titoli Regionali Individuali. Si provvederà a recuperare la 1^ giornata dei C.R.I. Juniores e Promesse non disputatasi per allerta meteo. Le gare della 1^ giornata oltre C.R.I. Juniores e Promesse saranno aperte anche alle categorie Allievi(non come C.R.I.) e Assoluti m/f. Nelle categorie assoluti complessivamente saranno impegnati 81 atleti gara.

Programma tecnico J/P M 110 hs- 100- 400-1500- 3000st - Asta - Triplo - Giav - Disco

Programma Tecnico J/P F 100 hs -100-400-1500-3000st-Alto-Lungo - Peso-Martello

La prima giornata di sabato ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle 14,30 ed inizio delle gare alle 15,15 con gli 110hs Allievi, Martello C.M.C. Master F. La seconda giornata di domenica il ritrovo Giurie e Concorrenti e alle 15,45 con Martello C.M.C. Master M ed Alto M/F.

Enzo Miceli

Allegato gli iscritti e il programma tecnico ed orario