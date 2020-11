Il Consiglio Federale ha deliberato il sostegno alle Societa' sul tesseramento 2021

Dodo gli aiuti del Comitato Regionale vedranno ridotti in maniera concreta i costi del tesseramento

28 Novembre 2020

di Campania



Con viva soddisfazione apprendiamo che il Consiglio Federale riunitosi in data 27/11/2020, ha fatto propri i suggerimenti del Comitato Regionale Campano deliberando all’unanimità interventi a sostegno delle società affiliate sul tesseramento.

Le nostre società, dopo gli aiuti economici già deliberati da questo Comitato, vedranno ridotti in maniera concreta i costi del tesseramento per la prossima stagione.

In sintesi per gli atleti fino ai 18 anni d’età, e per quelli dai 65 anni in avanti, il costo del tesseramento 2021 sarà completamente azzerato; per gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores fino ai 65 anni, FIDAL cancella la quota di propria spettanza, lasciando inalterata quella destinata ai Comitati Regionali.

Ciò vuol dire che il costo del tesseramento per gli Juniores per l’anno 2021 sarà di 6 euro (contro i 10 attuali), mentre per la categoria Promesse e per i Seniores fino ai 65 anni d’età, sarà di 12 euro (contro i 20 attuali).

In questo difficile momento caratterizzato da grande incertezza la Fidal Nazionale e quella Regionale hanno concretamente voluto dimostrare i sentimenti di condivisione e vicinanza ai propri tesserati.

Il Presidente

Sandro Del Naia