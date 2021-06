Francesco Fortunato, Campione d'Italia 10 km marcia 25 Giugno 2021



25 Giugno 2021 di Campania





trong>Classe 1994, origini pugliesi, canotta oggi delle Fiamme Gialle, ma ancora con il vincolo con Enterrpise sport&service di Benevento, Francesco Fortunato, vince il suo ennesimo titolo italiano della 10 km. che però stavolta non si fa in pista, ma come si dice ormai in gergo Non-Stadia. Marcia in 40.02" e porta a casa con la semplicità che gli appartiene il primo titolo italiano della giornata.